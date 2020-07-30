光寶科(2301)今日董事會推舉光寶科技董事宋明峰就任董事長，光寶科技總經理由邱森彬升任；新任董事長宋明峰表示，他將帶著新經營團隊，找到新成長契機，希望能拿出成績讓大家檢驗。

光寶科技今天舉行法說會，法說會後也宣布新人事案，光寶科董事會推舉董事宋明峰就任董事長，總經理則由原光寶科技電能事業群執行長邱森彬就任；光寶集團董事長宋恭源表示，光寶科技創立至今已有46年，只有第1年賠錢，光寶要永續經營，一定要精實聚焦，集團經過整頓，業績、毛利率、純益率從去年第3季開始到現在持續改善中，但要變成卓越公司，還有最後一哩路要走，兩年多前公司董事會形成共識讓年輕第二代接棒，我與陳廣中副董事長回到董事會做長遠規劃，讓成長的路愈來愈穩，接棒實踐光寶邁向「百年企業」的願景。

宋明峰進入光寶科逾20年，期間曾任光寶美國子公司業務經理、中寶運通貿易有限公司總經理，進入中國市場佈局甚早，成功為光寶科產品在中國開疆闢土並獲得穩健成長。宋明峰先生於網通、智慧科技領域擁有豐富經驗，歷任光寶網路通訊事業部總經理、機構核心能力事業群總經理、新機構核心能力事業群與智能生活與應用事業群執行長、上海營運總部總經理等職務。2019年10月轉調董事長暨副董事長特別助理迄今，參與全公司的營運與管理，協助光寶科總部的功能部門與事業群經營管理；宋明峰多年來於光寶科積極推動資源整合，鼓勵團隊跳脫固有思維、勇於創新，為公司挹注動能、打造全新氣象，持續提升品牌價值並為客戶提供更全面的優質產品與服務。宋明峰先生加入光寶科前，擁有美商半導體與創投管理經驗。

至於邱森彬自1987年進入光寶，33年來在電子業供應鏈管理與事業群營運發展累積豐富經歷。期間任職電能事業群採購主管、PC/NB事業部主管等職；亦曾於光寶美國子公司負責擴展雲端運算業務，成功爭取四大美系客戶、開創全新業務的佳績，回任台灣後，於2016年起接掌電能事業群總經理，2018年更晉升為電能事業群執行長至今，並於2020年起肩負物聯網事業部營運；邱森彬具備電子科技產業深厚的實務經驗，擅長打造供應鏈總體競爭力及深耕客戶關係，成功帶領光寶科技電能事業群團隊屢獲佳績。

宋明峰在記者會中表示，感謝董事會的信任，他將帶著新經營團隊，找到新成長契機，希望可以拿出成績讓大家檢驗。

宋恭源卸任光寶科技董事長後，仍留任董事會及集團董事長；陳廣中卸任光寶科技副董事長暨總執行長後，仍為光寶科董事、集團副董事長，將持續提供諮商於集團永續經營及發展、產官學公會關係、併購、數位轉型與智能製造等方面。

宋明峰接任董事長後，將著重於公司治理及董事會運作、核心人才培育與長期成長策略，持續鞏固光寶的核心競爭力與企業文化傳承，與總經理邱森彬一起帶領經營團隊整合跨事業群之產品、技術及服務，提供客戶完整的解決方案，負責新事業開發、並持續優化全球布局與智能製造，提升光寶總體營運績效與長期穩健發展。

(時報資訊)