「音樂教父」羅大佑宣布將8月8日起在鹿港、台東、花蓮、宜蘭舉辦直播巡迴演唱會，耗資千萬打造，屆時環台一週開唱。今年66歲的他，透露近來身體微恙，因長期坐姿不良，導致脊椎滑脫、骨刺、囊腫等，6月坐骨神經痛發作開刀，長達5.5小時的微創手術，因需全身麻醉，心情緊張，他說：「畢竟一條命耶。」他8歲女兒也溫馨喊話：「爸爸會活著看到我的。」讓他十分感動，直呼：「她是我精神支柱，最大的動力。」

他現恢復良好，持續復健，還大方秀出目前隨身穿護腰，不宜跑步、扭腰，可快走，維持體態。在住院期間，熱愛音樂的他，帶著吉他隨行，更創作了2首歌，讓院長笑說：「第一次看到有人把吉他帶到醫院的。」

而因今年全球受到新冠肺炎疫情影響，他盼用音樂來療癒人心，花4個月與團隊籌備演出，預告屆時4場開唱，不重複歌單、不插電的表演，也有邀嘉賓合作。他原本巡演規劃在苗栗、台南、高雄等共12場，但因目前世界疫情不穩定，因此喊卡，先選4地開唱，「我們都盡量挑少人的地方舉行，不要聚眾比較好。」

(中時 )