第2季季報亮眼的台達電(2308)第3季可望更好！台達電執行長鄭平表示，第3季可望依循往年，營收可望優於第2季，第4季還看不清楚，還有很多未知數，希望毛利率可望維持在30%以上。

台達電今天下午舉行法說會，新冠肺炎疫情帶動遠距生活需求強勁，且IA業務優於預期，台達電第2季合併營收為706.94億元，季增26.97%，年減3.65%，營業毛利為232.34億元，季增57.59%，年成長17.31%，單季合併毛利率為32.87%，季增6.39個百分點，年增5.88個百分點，創下單季歷史新高，營業淨利為92.65億元，年成長72.56%，創下單季歷史新高，營業淨利率13.11%，年增5.79個百分點，亦是單季歷史新高，稅後盈餘為75.97億元，若扣除去年同期收購DET一次性收入，亦是單季歷史新高，單季每股盈餘為2.92元；累計上半年合併營收為1263.72億元，年減0.86%，營業毛利為379.78億元，年成長11.53%，合併毛利率為30.05%，年增3.34個百分點，營業淨利為112.44億元，年成長32.17%，營業淨利率為8.9%，年增2.23個百分點，稅後盈餘為96.64億元，每股盈餘為3.72元。

在泰達電方面，鄭平表示，台達電花很多時間在泰達電的調整，主要在智能製造部分，將大陸生產技術移至泰達電，泰達電在製造進步很好，今年訂單也有相對成長，訂單成長加上製程改善、費用的攤提等，泰達電狀況蠻好的。

在電動車方面，台達電董事長海英俊表示，上半年電動車業績雖然有下滑，但比去年好，現在電動車也慢慢成熟了，手上單子很多，隨著車廠慢慢復工，可以開始交貨了。

展望第3季及下半年，鄭平表示，第3季可望依循往年，營收可望優於第2季，第4季還看不清楚，還有很多未知數，希望毛利率可望維持在30%以上。

(時報資訊)