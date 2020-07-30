勞動部推出「青年就業獎勵計畫」，符合資格青年，受雇於同一雇主滿180天，即可領取3萬元獎勵金。（莊旻靜攝）

因應疫情影響，為鼓勵青年就業，勞動部祭出「青年就業獎勵計畫」，在今年底前，29歲以下的應屆畢業青年，就職單一公司滿90日，即有2萬獎勵金，滿180日再領1萬。勞動力發展署桃竹苗分署統計，近日已有6500人登錄系統，也呼籲應屆畢業的青年可踴躍參與。

勞動力發展署桃竹苗分署賴家仁表示，儘管疫情肆虐，部分產業如國外旅遊受到重創，但宅經濟崛起，科技資訊產業仍相對熱絡，根據求職比例，1人仍有2個工作機會，分署雖因疫情因素，未辦理大型就業博覽會，仍有小型活動，鼓勵青年、轉職民眾多加利用、參與。

勞動部近日推動青年就業獎勵計畫，鼓勵15至29歲以下、108學年度應屆畢業生，只要在9月30日前就業，並符合領取條件，半年後最多可領取3萬元獎金。在竹北就業中心的就業服務員林君庭，只要上台灣就業通網站，搜尋青年就業獎勵計畫，申辦會員並登入，詳讀須知、勾選確認即可完成報名。

賴家仁提及，以往有廠商反映青年穩定性不高，而青年就業獎勵計畫即是增加青年就職意願，並穩定就業，「先求有再求好」。此外，勞動部也推動產業新尖兵計畫，提供5＋2產業相關課程的訓練，且訓練的費用勞動部全額補貼，最高10萬元，參訓期間勞動部也提供每月最高8000元的津貼。

(中時 )