中印邊防部隊肢體衝突

美國政府高級官員說，華府正設法與中國大陸鄰國和附近國家建立聯盟，遏制所謂的「中國侵略」，而總統川普願意承受與北京打交道時更大的風險。

據《南華早報》（South China Morning Post）30日報導，美國國家安全會議（U.S. National Security Council）中南亞資深主任柯蒂絲（Lisa Curtis）在布魯金斯學會（Brookings Institution）發表名為「中國與日俱增的區域影響力與戰略」（China’s growing regional influence and strategy）的演說中指出，美國正與印度、孟加拉，尼泊爾和不丹等中國大陸鄰國，或附近國家加強經濟與軍事關係。

「美國願意在（中美）關係上承擔更大的風險，而我認為，隨著我們向前邁進，雙方都必須習慣這些會指引美國政策的新準則。」

她指出。美方正在加強與印度的夥伴關係，而雙方都認可讓印太成為自由，開放與透明區域的承諾。柯蒂絲說，今年美國與印度的軍售金額便高達30億美元（近880億台幣），美方出售了24架MH-60「羅密歐海鷹」（Romeo Seahawk）直升機，以及6架AH-64E阿帕契（Apache）攻擊直升機等。此外，美印和澳洲及日本也達成了加強4邊磋商協議，以作為川普區域戰略的基石。

(中時新聞網)