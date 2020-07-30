強強滾阿誌大哥今（30）日在臉書直播時回憶，高雄最熱鬧，就是加工區的時代，熱鬧到甚麼程度？碼頭、加工區，高雄市人潮滿滿滿，七賢路都是霓虹燈，鹽埕區人滿為患，電影院好幾家，六合路人山人海。

強強滾指出，有人就有生意，店面就水漲船高，大圓環也就是現在美麗島站，人滿滿滿，隨便一個夜市擺攤，生意忙不完，人潮不輸台北，有人潮就有生意，沒人要做甚麼生意？那時是好年冬，高雄十條大馬路，人都滿滿滿，快樂繁華。

「高雄有山有水有機場有港口，人很樸實，有人情味」，強強滾說，高雄沒落蕭條是在什麼時候？3、4年前就是高雄最壞的時候，高雄真的變了。

「一直到3、4年前」，強強滾摸良心說，不要說支持誰反對誰，觀光客不進來，旅遊人少，花錢的人少，夜市沒人，只有瑞豐夜市有人，六合夜市沒。全高雄市店面都貼紅紙，都是寫「租」或「售」。「我想賣剉冰」，強強滾說，當時高雄逛一逛看一看，但店面都是「租」或「售」，高雄變成「售」「租」城市，很可憐。

(中時新聞網)