全世界COVID-19疫情又逐漸升溫，全球各國加速通過使用法匹拉韋對抗新冠肺炎的審批，包括加拿大、蘇聯、印度、埃及已經通過，另有義大利、墨西哥、巴西、土耳其等許多國家正在加速審批，期能早日應付不可控之疫情。本土代理商也提前部署，技轉並委託中化生(1762)在7月份完成5公斤的試製，8月份會有20多公斤的產出，未來將可以大量商業化生產供應該代理商滿足其全球佈局之需。

據瞭解，中化生今年在抗癌原料EVE，獲得3個劑型各180天獨賣權，且客戶積極舖貨，今年全年出貨將較去年大增1倍達到產值2億多。

魚油EPA方面，美國市場除原廠銷售外，另有3家學名藥廠同樣搶攻市場，其中2家為中化生客戶，且積極追加訂單，帶動產能達滿載。中化生已規劃擴建EPA新廠，預計明年第1季投產、產能可望提升至300公噸，達到產值10億以上。

在免疫抑制劑 Tacrolimus方面，中化生去年接獲新客戶，帶動出貨量放大，目前也啟動擴建新廠計畫，預計2022年完工，產能可望從目前的150公斤增加至300公斤，產值倍增。

營收獲利部分，中化生上半年獲利成長加上售地貢獻進帳，法人估上半年稅後獲利可達每股5元，可望創下歷史新高。

(中時新聞網)