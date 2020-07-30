由JR紀言愷、歐漢聲、庹宗康、張景嵐所主持的《極智對決 誰梭了算》本周到台灣的國境之南屏東拍外景，面對赤炎炎的大太陽，讓平時不防曬的JR狂抹防曬乳，日前他錄室內節目，感慨冷氣房的好，「不用曬太陽真好」！

許久沒有接外景節目的JR，憶起有次出外景在海邊曬了12個小時，導致皮膚嚴重曬傷，「那時曬到全身長斑，黑白一塊一塊的」，嚇得他趕緊求助醫生，才知道原來因為自己的「白肉底」，不適合一直曬太陽，所以現在錄外景都會特別注意，他一臉憂怨地說：「很羨慕康哥不怕曬，擦了防曬皮膚真得很黏、很痛苦!」

JR被屏東太陽曬得頭眼昏花，他在節目中大出槌，「有一幕我們主持人要說『把那道菜拿過來』，但可能是太累，說成『把牛奶拿過來』」！JR這半年來都在帶小孩，每天都在泡牛奶、換尿布，做一樣的事情容易變笨，導致其他主持人丟球給他接的時候會當機。更多精彩內容請鎖定華視頻道週六晚間八點，東森綜合台週日晚間八點《極智對決 誰梭了算》。

(中時 )