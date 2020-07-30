文化部委託公視打造國際影音平台案，遭質疑公視替政府「大外宣」，文化部昨宣布終止委託案。對此，台灣民眾黨團今表示，公共電視因經費不足，大量仰賴政府標案增收，淪為「打工仔」，公共媒體的獨立性、公正性受到質疑，下會期將提出《公共媒體法》草案，也呼籲行政院盡速提出相關修法版本，使公視、公廣集團發展納入正軌。

針對公視爭議，民眾黨團總召賴香伶、幹事長高虹安舉行「公視何去何從，公媒法快立法」記者會，高虹安指出，黨政軍退出媒體過去是民進黨一貫主張，希望民進黨不要把公視當成大外宣用途及工具。

高虹安說，公視年度預算為10億元，但公視旗下台語台、客家台的產製計畫總計要16億元，導致公視淪為「打工仔」，必須不斷承接政府的標案，恐怕因此影響製播節目的內容，希望公視可以回歸最原始的初衷，堅持公共及獨立性。

賴香伶說，公共電視法改制為公共媒體法，早已是媒體學界、公視、員工的共識，但2018年9月文化部公布公共媒體法草案送入行政院後，至今躺了快2年，外傳因行政院有意見而延宕至今，文化部長李永得昨晚也坦承財源穩定是公視未來的關鍵，學界對公廣集團未來的財源早已提出建議，呼籲行政院盡速完成公媒法修訂，送到立法院討論，不要再延宕修法。

賴香伶預告，民眾黨團將於下會期提出公共媒體法版本，納入勞工董事席次，具有媒體專業、了解媒體勞動實務，並可以扮演吹哨者角色的勞工董事納入董事，發揮內部監督治理，形成集團計畫跟願景目標，期盼行政院從善如流，盡快提出公媒法草案。

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(中時 )