中國醫藥大學新竹附設醫院配合新竹縣衛生局，共同辦理「整合性篩檢活動」，8月15日起將分別於竹北隘口里民集會所、關西太和宮及關西東安里集會所舉辦,

免費為民眾健康把關，也透過篩檢找出慢性病及癌症高風險族群，以因應及早發現、及早治療。

中國醫藥大學新竹附設醫院配合長陳自諒表示，此項整合性篩檢活動一共有3場，包含癌症及慢性病篩檢，並普及健康生活知識，他也提醒，配合篩檢的民眾，須空腹8小時，並攜帶身分證及健保卡。

家醫科醫師胡松林表示，整合性健康篩檢活動著重於老人服務與疾病預防，包含5大族群：65歲以上每年1次、40歲以上未滿65歲每3年1次、55歲以上的原住民、滿45歲以上終生可檢查B及C肝炎抗體檢測1次、患小兒麻痺且年齡在35歲以上者。

篩檢服務包含測量身高、體重、血液和尿液的檢查，以及肝腎功能、飯前血糖、心血管疾病危險因子、肝炎檢查、口腔黏膜篩檢，現場亦有醫師提供健康諮詢及理學檢查。

整合性篩檢活動第1場為8月15日在竹北隘口里民集會所、8月29號在關西太和宮、9月19號在關西東安里集會所，時間為上午8點到10點，詳情可上中國醫藥大學新竹附設醫院官方網站、官方臉書及粉絲團查詢，或電洽中醫大新竹附醫03-5580558轉2095。

(中時 )