因應疫情，農委會農業金融局，今年3月推出青年從農創業貸款免息措施，額度200萬元，免息期間5年，新、舊貸款都適用，4個月以來，已有6,113戶青農受益，貸款餘額57億元；截至今年6月底則貸放43億元、4,004戶，分別較去年同期成長368％及428％，在農金局推動的政策性農業專案貸款中，青年從農創業貸款成長幅度最高。

農金局表示，也針對疫情影響發生營運困難的農漁業者，即時提供紓困貸款利息補貼最長1年，截至目前紓困措施計申請計有48,675件、427億元，核准47,970件、414億元，件數及金額核准率分別為99％、97％。

農金局表示，從今年開始也放寬農林牧業及養殖漁業非循環動用週轉金貸款期限，統一延長為五年，本金寬緩期限則統一延長為二年，以減輕農民還款壓力。

農委會為落實執行各項重大農業政策推動，及引導資金挹注農林漁牧產業發展，並減輕農漁民貸款利息負擔，長期推動政策性農業專案貸款，貸放金額逐年成長，到今年6月底，貸放237億元、28,675戶，分別較去年同期成長63％及34％，貸款餘額達915億元。

農金局指出，其中又以青年從農創業貸款成長幅度較高，今年6月底貸放43億元、4,004戶，分別較去年同期成長368％及428％。

農金局表示，為充分協助農漁民營農資金需求，將持續滾動式檢討，適時調整專案農貸規定，並結合農漁會、全國農業金庫及農業信用保證基金等農業金融部門的力量，協助農漁民解決融資問題。

(工商 )