北京互聯網法院30日作出一審宣判，認定抖音、微信讀書兩款APP均有侵害用戶個人資訊的情形。對此，抖音母公司字節跳動法務相關負責人表示，對於法院的一審判決，抖音會提起上訴。

澎湃新聞報導，字節跳動法務相關負責人指出，抖音上的用戶通訊錄資訊是由用戶授權上傳的，抖音一直遵循相關監管機構對於網路營運者留存數據時間的要求。如果用戶希望刪除相關通訊錄資訊，可以隨時聯繫公司進行處理。

大陸央視報導，在凌某某告抖音案中，原告凌某某在手機通訊錄除本人外沒有其他聯繫人的情況下，使用該手機號碼註冊登錄抖音APP後，被推薦大量「可能認識的人」，其中包括多年未聯繫的同學、朋友。凌某某認為抖音APP非法獲取其個人資訊及隱私，構成侵權，因此控告抖音APP的營運者北京微播視界科技有限公司。

北京互聯網法院對該案進行一審宣判，認定抖音APP在未徵得凌某某同意的情況下，對凌某某的個人資訊進行處理，構成侵權。

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