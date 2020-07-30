全球晶圓代工龍頭台積電的競爭對手、南韓科技大廠三星電子，周四(30日)公布第二季財報，合併營收年減5.6%、達52.96兆韓圜，營業利潤年增23％、達8.1兆韓圜(約1987.74億元新台幣)，主要是資料中心強勁需求所帶動。至於晶圓代工部份，三星也透露，已經開始進行4奈米製程研發，以及5奈米擴產等行動。

三星電子Q2半導體部門營業利潤大增60％、至5.43兆韓圜，行動設備部門營業利潤成長25％、達1.95兆韓圜。三星電子解釋，新冠肺炎疫情爆發，讓遠端工作、線上學習的需求急速上升，刺激視訊會議等設備需求，以及客戶拉貨提高庫存，許多廠商也有提升設備效能的需求，帶動包括DRAM等半導體產品的銷售數據大幅成長。

三星表示，預料受到疫情影響的行動設備業務，所幸減少廣告行銷支出，反而提高該部門獲利表現，目前也看好下半年該部門需求將逐步恢復，但在疫情未出現明顯降溫，加上陸美對抗局勢又起，對市場將造成風險。

至於近期英特爾坦承在7奈米製程研發受阻，對半導體產業投下震撼彈，英特爾可能將晶圓代工業務外包給其他廠商，市場就點名台積電、三星，有機會取得訂單。

外媒曾報導，三星將在今年加快3奈米製程研發，投資約約 133 兆韓圜，目標是在2030年成為半導體龍頭，三星更有可能跳過4奈米製程，透過3奈米GAA技術，希望能贏過台積電所創造的晶圓代工業務優勢。據市調機構集邦資料顯示，台積電以51.9%市占率穩坐龍頭寶座，遠高於三星的18.8%。

不過，三星也在這次財報透露，已經大規模量產5奈米製程，並開始研發4奈米製程，闢謠市場傳聞三星放棄4奈米製程的計畫。

台積電今年5月上架的2019年報，首度提及4奈米製程，台積電總裁魏哲家更在法說會上表示，台積電將推出4奈米製程，作為5奈米製程家族的延伸，4奈米製程將按照5奈米製程的設計規則，較5奈米製程更有性價比優勢，瞄準的是下一波的5奈米產品，計劃在2022年大規模量產。

(中時新聞網)