香港立法會選舉提名期將於31日截止，港媒報導稱，30日中午包括黃之鋒在內的12名參選的非建制派人士，被選舉主任裁定提名無效。其他獲提名人士是否提名有效，仍待選舉主任進一步審核，預料被取消提名資格人數可能還會增加。

據《東網》報導，今午被取消的12名提名人包括4名競逐連任的公民黨議員郭榮鏗、楊岳橋、郭家麒和專業議政梁繼昌，以及參選香港島地方直選的袁嘉蔚、梁晃維，熱血公民鄭錦滿、公民黨鄭達鴻、參選九龍東地方直選的黃之鋒、參選新界東地方直選的劉頴匡及何桂藍、以及參選功能界別區議會（第二）的岑敖暉。

香港政府中午發表聲明稱，認同和支持選舉主任就今年立法會換屆選舉12名獲提名人士提名無效的決定，其他獲提名人士的提名是否有效，選舉主任仍在依法進行審核，不排除仍有部分獲提名人士被選舉主任決定提名無效。

港府重申，擁護《基本法》是立法會議員的基本憲制責任，但支持香港獨立、以民主自決或支持香港獨立作為自決前途選項來處理香港體制；進行尋求外國政府或政治組織干預有關香港特區事務；原則上反對人大常委會制定港區國安法；表明意圖在確保於立法會佔多數後，行使立法會議員權力無差別地否決任何政府提出的立法建議、任命、撥款申請及財政預算案，以逼使政府接受政治要求等人，不可能真誠地擁護《基本法》，不可能履行立法會議員職責。

(中時新聞網)