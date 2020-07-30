台南市教育局創新推動偏遠小校跨校課程合作，109學年度開始，將有偏鄉5組學校配對，教育局長鄭新輝表示，偏鄉學校學生少情況嚴重，若不尋求改變，對孩子不公平，每所學校都有其特色與價值，不用擔心裁併校，強調這是一種雙校區合作概念，以有限資源發揮最大效益。

自109學年度開始，台南市推動偏遠國小的小校跨校課程合作，共同規畫鄰近2校現有師資與資源，讓學生共同上課，提升小校學生同儕學習人數，增加互相學習的發展刺激，提升學習品質。

台南市長黃偉哲指出，偏遠區域學校學生數少、師資員額受限、學校規模小，衍生學生互動機會、學習動機、學習表現相對較為不足，期待創新具體作為，提升學校教學品質。

鄭新輝表示，教育局經過一年的研議，整合偏遠國中小119所學校的教育資源，透過2校1組進行跨校整合及創新，共享資源，達到相加相乘的效果。今年選擇跨校合作的條件，是距離車程10分鐘以內的鄰校，也同樣是百人以下小校。

他說，2間小校可以排出相同課表，讓其中1校學生移動到另1校的同一間教室一起上課，這樣1位老師依進度上課，另1位老師就可以在同一課堂中對跟不上學習的學生，進行差異化補救教學，即使現有教師編制有限，仍舊可以把學生的照顧及教育品質效能做到最大化。

鄭新輝表示，台南市小校一年經費約1800萬元，人事費超過9成。對於學生數少的2校，將補助交通費進行跨校移動，校際互補合作可聘請具有體健、藝術與人文專長的專任教師或外師，也可藉由行政整合及創新轉型課程的設計，讓校園空間有更多規畫機會，如英語活動區、探索園區，甚至結合社區使用，讓小校跨校資源相互支援運用。

新學年配對5組學校分別是七股跟樹林國小；歡雅跟仁光國小；南化跟西埔國小；甲中、賀建國小；後港、佳里國中，若實施成果良好，接下來將會擴大實施。

(中時 )