總獎金台幣100萬的ThreeBond 東方日星挑戰賽，今天在新竹寶山東方日星高爾夫球場進行首回合，職業選手王偉軒諸桿均佳，抓下1隻老鷹、7隻博蒂及零柏忌優異表現，交出低於標準桿9桿的63桿，暫時領先群雄，並贏得刷新球場最低桿紀錄多抱走2萬元獎金；

王偉軒於2019年1月轉戰職業，同年5月就在高雄球場舉辦的南台灣挑戰賽贏得個人職業首冠，今年4月又在挑戰賽開幕賽斑芝花站拿下職業第2冠，明天將以領先之姿尋求個人職業賽第3冠。

另一位職業好手王人立首回合也是繳出零柏忌成績，並有8隻博蒂，以64桿緊追在後，僅落後王偉軒1桿，王人立表示，今天開球只有一半機會使用一號木桿，雖然有幾洞失誤，但是還都可以接受。

綽號「猛男」的許孟男，今天在距離187碼的第4洞，以五鐵打出一桿進洞，贏得國寶集團提供的10萬元獎金與東方日星球場提供的2萬元獎金，這是他首次在正式比賽中打出一桿進洞；他今天打出72桿，暫時並列第46名。

「猛男」許孟男打出正式比賽個人首次一桿進洞。（TPGA提供）

(中時 )