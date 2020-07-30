警方推出阻詐5特徵，呼籲民眾留意。（警方提供／陳鴻偉台北傳真）

北市20歲李姓青年經友人牽線加入詐騙集團，日前負責假扮檢察官，前往文山區向1許姓婦人收錢，李因缺乏經驗，看著婦人帶存摺印章進銀行後，就大搖大擺在門口旁等待，臨櫃行員起疑並暗示婦人，最後通知警方前來，將這名菜鳥騙子當場活逮。

警方指出，50歲許婦日前接獲假檢警來電，指稱她的手機涉及毒品案，要監管婦人的銀行帳戶，許不疑有他，帶著存摺印章到銀行，詐騙集團見目標上鉤，指派李沿路尾隨，等她取錢後全數拿走。

許婦臨櫃要領42萬時，因支吾其詞且神色慌張，機警行員認為可能遭到詐騙，暗中告知她不要慌張，婦人半信半疑，表示「可是外面還有地檢署的人在跟我。」

行員獲知隨即報警，警方到場時，將還在銀行外面大搖大擺的李男當場逮捕，李供稱是第一次作案，訊後被依詐欺罪送辦。

北市刑大指出，假檢警詐騙手法層出不窮，警方推動「金融機構關懷提問研判分析表」，隨著新型態詐騙手法滾動式修正，並將受騙提款態樣製作簡易背誦的口訣「阻詐1、2、3、4、5」。

5種特徵包括「1一直使用手機」、「2-有20歲左右年輕車手陪同提款」、「3-提領30萬元以上款項」、「4-40歲以上女性密集境外匯款（假交友詐騙）、「5-50歲以上年長者解除定存或臨櫃提款」，凡有這5種特徵，可能就是受騙的被害人，包括民眾、銀行人員都可多加注意。

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(中時 )