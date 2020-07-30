睽違24年，彰邑城隍爺要再度出巡了！這是城隍爺升官之後首度出巡，上午完成登轎大典，象徵一連五天慶典就此展開。（謝瓊雲攝）

彰化縣副議長許原龍(左起)、彰化縣長王惠美和彰化市長林世賢等人迎請「仁愛侯」城隍爺神尊登轎，後右為前議長白鴻森，後左為縣議員張瀚天。（謝瓊雲攝）

城隍廟雖為陽廟，但卻掌管陰間司法，被七爺、八爺暗訪抓回的邪魔惡煞，或是前來懺悔參拜的信士們，都要接受審判；正殿上方牌匾下，正是城隍爺的如意算盤，象徵「千算萬算、不如天算」，功過賞罰、條條分明，提醒世人犯錯要懂得即時認錯、修正。（謝瓊雲攝）

「仁愛侯」登轎了！睽違24年終於要在出巡遶境的彰邑城隍廟，30日上午舉行登轎大典，這是城隍爺從「顯祐伯」晉升「仁愛侯」，升官後首次出巡，而神祕的暗訪儀式，也將於明晚登場。廟方強調，暗訪沒有固定路線，擔心遭到沖犯民眾，可領取平安符、平安餅乾保平安。

彰邑城隍廟總幹事楊鉅名表示，城隍爺類似陰間司法機構，有其審判職權，而暗訪則類似檢察官、刑事警察，抓出犯罪的奸險惡鬼；早年資訊不發達，暗訪多要求生人迴避、門戶緊閉，以營造肅殺氣氛，也留下神祕感。

如今科技演進、社群發達，難以要求完全迴避，若有人想拍照也不會制止；31日晚上暗訪活動將開放民眾參與，自晚間6時30分從廟裡出發，巡視街道小巷弄，最晚11 點前就會結束。

楊鉅名說，暗訪將有城隍廟的七爺、八爺，加上茗山岩地藏王廟、白龍庵、彰山宮、彩鳳庵等4間廟宇的七爺、八爺和六將爺，總計約12-14尊神將，暗訪歷來無固定路線，也無特殊科儀，將爺們手持羽扇、火籤，繩索、枷鎖和獎善罰惡令牌等法器，以走小巷弄為主，廟方人員將沿途發送平安符、平安餅。

他提醒，若有意鄉全程隨行觀看民眾，亦可提前至廟裡參拜求平安符，與此次製作沿途發放的平安符不同，城隍廟內的平安符除有符令，符袋外面還印製有城隍爺神尊，需一次擲筊獲聖杯方可領取。

民俗專家林茂賢指出，「暗訪」其實就是陰間的「一清專案、掃黑行動」，通常民間認為邪魔惡煞是在晚上才出沒，因此利用夜晚派遣神將出巡，緝捕在角落暗藏的邪魔惡煞，又分為固定形式、和任務型，如新竹、台北多固定在每年城隍生日前夕，而鹿港則屬於機動式、臨時性的暗訪，彰化市最為特殊，每隔12年才辦一次。

鹿港文史工作者陳仕賢表示，鹿港的暗訪，並不固定特定廟宇，大部分是王爺廟為主，且不定時、次數比較頻繁，某些天君等客神代天巡守至鹿港時，乩童起乩降下旨意就會舉辦。包含台北艋舺青山宮、新竹和嘉義城隍廟每年都有固定時間，甚至廟裡還會擺放枷鎖，讓前來參拜信士自行套在身上，象徵「自首」，有懺悔、贖罪之意。

(中時 )