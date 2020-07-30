新北人也能騎GoShare了！回應粉絲期待，GoShare 今 (30) 日 16:00 正式於新北市啟動 GoShare 隨借隨還服務，連結北北桃生活圈。除了Gogoro VIVA 與 Gogoro 2 車款，更首度納入 Gogoro 3 車款，年底前將投放共 2,000 台車輛服務新北民眾。上線首三日，全台所有隨借隨還服務車款均享第 6 分鐘後，每分鐘 $1 元的超狂好康；即日起至 8 月 13 日，於新北市服務範圍內借車或還車，還有加碼騎乘金獎勵。

2019 年首發於桃園，並拓展至台北的 GoShare 移動共享服務，相繼進駐新北市「青春山海線」與府城台南，以 「GoShare 隨借隨還服務」搭配「 GoShare DOTS 定點借還」服務，成為日常通勤與國旅出遊的好拍檔，累積用戶已突破 70 萬人！在此之後，GoShare也終於宣布進軍新北，滿足新北民眾的期待。

今年 4 月，GoShare 與新北市政府以 「GoShare DOTS 定點借還」服務拉開合作序幕，設立 11 個固定站點串連「青春山海線」沿線捷運站與人氣景點，備受玩樂族青睞，單日租借次數最高逾 100 次，週末平均每趟騎乘超過 2.5 個小時。

考量到新北市轄區遼闊，GoShare 不僅帶來 Gogoro VIVA 與 Gogoro 2 車款，更納入 Gogoro 3 車款，於 8 月陸續上路。81 cm 加長椅墊設計與 26.5 L 超大車廂，輕鬆裝載日常生活所需；一體成型內嵌式置杯架，內有防滑橡膠提供更穩定的空間，飲料伸手可得，不怕傾倒； 搭載 SBS 同步煞車系統與前 / 後碟式煞車，穩健應付各種路況；而從前專屬於 Gogoro VIVA 車款的無線充電手機架，Gogoro 3 也將同步配置，擺脫後顧之憂，隨時滿電出發。

不僅如此，GoShare 更展開與 Apple Pay 及 Visa 的深度合作，延續今年 6 月支援 Apple Pay 行動支付後，GoShare 深度整合Apple Pay 行動支付與 NFC 技術，將使用場域延伸至車輛預約與騎乘，更成為首個使用 Apple Pay「預授權 Delayed Capture」功能的首家品牌，揭曉全新 「TAP & GO」 預約功能 —— 手機感應就能一步自動預約車輛，不需預扣信用額度就能先完成付款授權，在騎乘結束後輕鬆支付。

此外，GoShare 攜手 Visa 一改結帳日才能領到刷卡回饋的作法，玩出「隨機折抵」新花樣 —— 8 月 1 日起至 9 月 30 日，推出「隨機即享 $1 驚喜價」，凡使用 Visa 信用卡或簽帳金融卡綁定 Apple Pay 支付 GoShare 騎乘費用，趟趟就有機會享受 $1 元驚喜結帳，無需等待，優惠超有感。

GoShare 基於「端至端」完整平台的關鍵優勢，展現了軟硬體及服務整合能力，延續今年 6 月支援 Apple Pay 行動支付服務，GoShare更進一步深度整合 Apple Pay 與 NFC 技術，將使用場域延伸至車輛預約與騎乘，更成為首個使用 Apple Pay「預授權 Delayed Capture」功能的首家品牌，揭曉全新 「TAP & GO」 預約功能 —— 手機感應就能一步自動預約車輛，不需預扣信用額度就能先完成付款授權，在騎乘結束後輕鬆支付。

向來最懂得為用戶送福利的 GoShare，此次祭出「第 6 分鐘後，每分鐘 $1 元」的重磅優惠，還獻上新北獨家加碼騎乘金與多重銀行刷卡回饋：包含（1）7 月 30 日至 8 月 2 日，全台「GoShare 隨借隨還」服務車款第 6 分鐘後，享每分鐘 $1 元，不限騎乘次數。(2)7 月 30 日至 8 月 13 日，凡完成有效騎乘 「GoShare 隨借隨還」服務車款，並於新北市服務範圍內借車或還車，即可獲得 $20 元騎乘金優惠券一張，每位用戶累計最高可獲得總價值 $100 元騎乘金優惠券。(3)8 月 1 日至 8 月 31 日，台新銀行信用卡全卡友綁定 Apple Pay 付款，首筆就有 50% 刷卡金無上限回饋，之後趟趟賺 20% 刷卡金回饋。(4)8 月 1 日至 8 月 31 日，以滙豐銀行信用卡支付 GoShare 騎乘費用，完成指定騎乘次數最高可獲得 $60 元刷卡金回饋，騎越多，賺越多。(5)8 月 1 日至 9 月 30 日，使用任一凱基銀行信用卡綁定 Apple Pay 支付 GoShare 騎乘費用，首筆即獲 100% 刷卡金，每人回饋上限 $100 元；之後每趟有效騎乘均有 20% 刷卡金回饋，每人回饋上限 $200 元。

(科技)