Xpark館內透過空間演出與科技的融合，將忠實重現出生活在地球上各種地域的生物們的環境。（摘自Xpark臉書粉專）

搶先直擊 X Park水族館，三層樓共千坪空間，11個特色展區，讓您置身在海中世界與魚群共游的感覺，全台最美水族館等你來打卡（中時新聞網提供）

想體會超過6000隻銀鱗鯧魚群，配合音樂在海中群游的狀景，或一窺只棲息在寒冷的深海稀有生物，還是體會企鵝在頭頂來回穿梭，觀察還原度超高的原始企鵝日常生活嗎？台灣首座新都會型水生公園「XPark」，打造出360°極具魄力的沉浸式空間。《中時新聞網》實地直擊，館內燈光結合音樂，海洋生物悠游的樣子實在美呆了！

台灣首座新都會型水生公園 夢幻水族館「Xpark」海洋生物美呆了！（蔡惠綸攝影）

Xpark為台灣首座新都會型水生公園，由台灣橫浜八景島股份有限公司所營運，館內透過空間演出與科技的融合，將忠實重現出生活在地球上各種地域的生物們的環境。就連氣溫、濕度、味道及聲音也都經過縝密計算，從天花板到地坪、延伸至水槽的影像演出，呈現出360°極具魄力的沉浸式空間。

在Xpark，遊客並非單純透過壓克力玻璃觀賞生物，而是彷彿真的身歷其境，可以使用五感體驗各真實場景。在這裡的主角是生活在那裡的生物們，Xpark最大特色，正是透過全方位各種角度將生物的魅力完全襯托出來。是一個滿足人們無止盡的「對於求知的慾望和獲知的喜悅」，並在世界上也是獨一無二的寓教於樂設施。

Xpark展示約6,000隻的銀鱗鯧，館內的銀鱗鯧，本身群游的習性將配合音樂，演出一場壯闊的海中群游秀。透過在日本擁有25年以上營運水族館的經驗而累積的展示手法和資源，Xpark引進全台獨家的高腳蟹、大王具足蟲等深海生物，還有圓鰭魚和北太平洋巨型章魚等棲息在寒冷海域的生物們。

Xpark引進全台獨家的高腳蟹、大王具足蟲等深海生物，還有圓鰭魚和北太平洋巨型章魚等棲息在寒冷海域的生物們。（摘自Xpark臉書粉專）

在「企鵝奇遇（Penguin Life）」展區，更重現出企鵝的生態環境。在這裡，水槽分成陸域與水域，陸域是企鵝休憩或是養育企鵝寶寶的生活基地，也能見到企鵝的日常生活；陸域與水域則以天空步道相連結，為了尋餌企鵝會穿越遊客頭上來回穿梭到水域，過程中可以認識到企鵝高超的潛水技術。

在「企鵝奇遇（Penguin Life）」展區，更重現出企鵝的生態環境。(摘自xpark臉書粉專)

園區更與日本咖啡連鎖「PRONTO corporation」合作，開設「Xcafe by PRONTO」企鵝咖啡店台灣一號店！在Xcafe內可以一邊探索企鵝彷彿在空中飛行般的姿態，一邊在店內享受餐飲。

位於於高鐵桃園站前開發的新都會型水生公園「Xpark」，在4000坪大的空間內，打造海陸四大場館，將於2020年8月7日（星期五）盛大開幕，並已於7月24日起於KKDAY開放預購票。除了水族館外，更緊鄰就桃園新光影城、華泰名品城OUTLET、桃園IKEA等，趕快計畫一場桃園輕旅行吧！

場館位置：桃園市中壢區春德路105號

營業時間：平日10:00～21:00／假日10:00～22:00

票價：大人550元，學生400元，國小、幼童、博愛250元，未滿4歲免費

Xpark 概念影片。(摘自youtube)

(中時新聞網)