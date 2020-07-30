前陸委會主委賴幸媛近日接受媒體專訪，揭開當年ECFA協商談判秘辛，並透露她與時任國台辦主任王毅有「祕密管道」。陸委會副主委邱垂正表示，洽簽兩岸協議的過程都應該依法處理，「不應有所謂的神秘的溝通管道與黑箱作業」；他也提醒，公務員有保密機密的義務，若違反，依情節輕重，可能涉及國家機密保護法等相關規定。

ECFA屆滿十年，賴幸媛接受《新新聞》專訪，談論當年談判過程，表示幾度差點破局，但因為有「祕密管道」扭轉局勢。

邱垂正在今天陸委會的例行記者會上被問及此，媒體詢問，賴幸媛的這番說法，是否對談判過程有洩密之虞？

他表示，我方的行政部門洽簽兩岸協議的過程都應該依法處理，並接受國會監督，「不應有所謂的神秘的溝通管道與黑箱作業」，特別是兩岸協商事務更涉及國家機密與安全，必須依照國家機密保護法與兩岸條例相關的規定來處理。

他說，對於相關當事人的說法，「目前的陸委會」無從說明，但是要提醒，依照公務人員服務法第四條第一項規定，公務員有絕對保守政府機關機密的義務，對於機密事件，無論是否為主管事務，均不得洩漏；退職後亦同。

邱垂正表示，公務員對於公務機密若違反保密的相關義務，依情節輕重，可能涉及國家機密保護法及刑法等相關規定。

(旺報 )