高雄市長補選，民眾黨吳益政、國民黨李眉蓁、民進黨陳其邁「三腳督」，YouTuber在高雄進行街訪，問支持哪位候選人時，有位婦人竟回說「韓國瑜」。

YouTuber「街頭賣嗑風」進行街訪」，問到比較支持哪位候選人？一位婦人回「韓國瑜，那麼好的市長幹嘛要把人家罷掉？」街訪人員趕忙提醒，「這3位候選人？」婦人接著不滿說：「好好的市長罷免，那重新選，選個X。」還有一位婦人無奈說：「我喜歡韓國瑜，大家不喜歡啊！沒辦法。」

有一位先生被問到支持誰？他回說：「還沒決定ㄟ，可能國民黨或民眾黨都可以。」還有婦人說，「都可以啊！我覺得3個人都還好啦！我家裡有的支持1號、有的2號、有的3號，通通有，沒有政黨頃向，其實看家人啦！也許跟他們投一樣。」還有一位婦人則激動說，都不要支持，都一樣，誰做都一樣，那個烏鴉通通黑的啦。

一位賣水果的先生表示，「我中立的，中立不偏向哪個，我無黨籍的啦！」街訪人員再問有比較喜歡哪位候選人？他才說喜歡陳其邁，支持他的原因是比較老實，說話比較實在。還有一位年輕婦女談到為何支持陳其邁，她覺得陳其邁的政見，聽起來目前對高雄市還蠻有幫助的。

一位阿桑則說，「我支持國民黨提名的李眉蓁」，因為民進黨的市長在這邊做的也很久了 。自從韓國瑜上台，路也鋪平了，什麼都弄得很好，竟然把他罷免掉，覺得很可惜，有的人現在才覺得後悔。一位婦人被問到為何支持李眉蓁，直言「我喜歡她，我就是喜歡李眉蓁。」

(中時新聞網)