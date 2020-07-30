國軍為建立砲兵部隊自主性與專業性測地裝備，提供火砲射擊指揮自動化系統運用，於95年間籌購17套砲兵定位定向系統（SPAN-7），總價1億8360萬元。不料，審計部108年度中央政府總決算審核報告顯示，該17套砲兵定位定向系統已有15套損壞，且軍方還打算待使用年限屆滿後直接汰除，有浪費公帑之嫌。

根據審計部公布的總決算報告，陸軍司令部於民國86年間耗費4億3737萬餘元，採購砲兵定位定向系統（ULISS-30）47 套。嗣因精進案組織調整，為強化地面防衛作戰能力，報經國防部於95 年4月核定辦理砲兵定位定向系統軍事投資計畫，籌購17套砲兵定位定向系統（SPAN-7），總價1億8360萬元。

審計部指出，砲兵定位定向系統的投資計畫執行期程原為96至97年度，惟因履約爭議，迨至101年7月始完成驗收，陸軍後勤指揮部及陸軍飛彈光電基地勤務廠未依SPAN-7 系統裝備採購契約規定，就廠商逾期修復裝備予以計罰，也未積極探究廠商未能完成調校之癥結原因，任裝備長期置存廠商，導致耗費鉅資採購之SPAN-7系統損壞 15 套。

報告並提到，陸軍司令部及所屬陸勤部、飛勤廠未妥為籌措預算、積極辦理洽商維修ULISS-30系統，致該系統損壞率偏高；又陸軍現役定位定向系統（含括 ULISS-30及SPAN-7），因其後勤補保維修之規劃及執行容有疏怠，損壞率亦偏高，影響砲兵部隊射擊指揮、武器裝備之定位定向作業，減損砲兵部隊發揮統合戰力。

對此，軍方表示，陸勤部已就SPAN-7系統保固屆期前維保規劃、送交廠商程序暨保管損壞賠償等規範未臻周延，檢討議處相關失職人員；另為杜絕裝備置存廠商期間發生損壞致無法釐清責任歸屬，已訂頒陸勤部裝備辦理委商送修、勘估作業流程，明定國軍與廠商保管責任、時限與損壞賠償義務。

至於ULISS-30系統部分，陸軍司令部指出，陸勤部為解決消失性商源問題，已洽請中科院針對空軍定位定向器實施代用性評估，並於108年7月完成2套ULISS-30系統試修，經陸軍砲兵訓練指揮部等專業單位執行功能驗證，確認恢復妥善，同時和中科院簽署109至110年委修協議書，暨訂定戰備急需、計畫預算申請及編列作業程序，避免類案再發生。

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(中時新聞網)