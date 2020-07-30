羅平（右）拍武打戲用盡全力。（TVBS提供）

羅平（右前）在新一季中化身帥氣保鑣。（TVBS提供）

TVBS《女力報到–正好愛上你》現正熱播中，羅平在新一季化身帥氣保鑣，增加不少武打戲，拚命的他在拍攝現場打到腳指甲翻開，隔天還因肌肉痠痛險些無法下床，行動困難，徹底嚇壞老婆，以為他是出去跟人打架。

羅平近日在粉專放上自己於本季《女力報到》的打戲畫面，自嘲從「宋志強」變「武打強」，靈活地拳腳功夫吸引不少網友爭相留言按讚。他透露自己原本就特別喜歡看戰爭武打相關的影集，笑說：「只要劇本有硬派的劇情，對完戲之後我都會內心把自己當三國武將來拍。」

拍攝《女力》第一場武打戲前，羅平原以為會有武術師傅指導，實際到現場發現竟是導演親自下場指導，他分享：「想說應該是簡單的套招，導演很厲害，還教我快速奪槍、掃堂腿、過肩摔，整個當格鬥電玩在拍了！」當天連續過招十幾次，羅平也意外掛彩，「拍到腳指甲翻開，剩下幾顆鏡頭，還好有把整場撐完，但看到成果真的很開心。」

他拍起武打戲如「拚命三郎」，回家後的慘況讓老婆也嚇了一大跳，「隔天全身痠痛，起床很難爬下床，尤其手臂真的很多傷，回家我老婆還以為我出去工作跟人家打架。」他認為新增武打橋段也開啟八點檔全新領域，受傷甘之如飴，「武打戲打得好爽，我個人很喜歡有武的元素，不管是現在《女力》保鑣角色以及《女兵》排長角色我都很喜歡及享受。」

除了增加武打戲，羅平偶爾會順應劇情變成「料理型男」，劇中他與楊晴變得經常起口角，他解釋：「我們在戲裡已經共結連理，都希望能夠為生活多努力，所以很多東西都反應現實生活的狀況。」戲外若跟老婆意見不合？羅平說：「現實中跟老婆有爭執，我都會直接抱她然後就好了，如果能夠做個她喜歡吃的大餐也是很重要的！」他認為夫妻得傾聽彼此心聲，溝通就是維持甜蜜的祕訣。

(中時 )