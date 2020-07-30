新北市議員肯定結合環境與廟宇文化，讓更多遊客認識汐止之美（議員白珮茹提供／許家寧新北傳真）

下寮福興宮緊鄰康誥坑溪，花季河畔景色宜人。（議員白珮茹提供／許家寧新北傳真）

新北汐止區下寮的百年土地公廟福興宮，鄰近康誥坑溪櫻花大道，廟方趁著疫情期間將老廟重新整修，兼顧採光與環保，在石頭土地神像前上方打造一處天井，讓信眾虔心祝禱的裊裊香煙直達天際，香爐並從9個大幅減少至3個，讓河畔空氣更清新。

位於汐止南興路的下寮福興宮，歷史悠久，為地方傳統信仰中心，宮廟旁的河畔種滿山櫻花，每到花季景色宜人，有櫻花川美譽，廟方今年受新冠疫情影響，農曆年後廟會活動都停擺，地方遶境盛事也取消，讓廟方決定為老廟進行整修。

土地公廟將大門、梁柱重新彩繪換新，還在廟內香爐上方開了一道天井，兼顧採光，日前盛大舉行安座典禮，立委賴品妤、市議員白珮茹、張錦豪都親自到場祝賀，民政局副局長楊薏霖也感謝廟方配合減香減碳理念，香爐從9個保留至主神爐、天公爐以及虎爺爐。

福興宮主委陳清榮表示，新廟採光好、周邊景色漂亮，是地方的休閒、信仰中心，民眾只要做人實在、誠心向「伯公仔」祈求，香煙就會直接飄到天上，直達天聽，相信神明會都聽到，祭拜完後還可以到櫻花大道走走，藉此讓民間傳統習俗與環保共存。

民政局表示，近年推廣拜拜不燒紙錢、以米代金做功德等多項節能減碳措施，統計汐止區57間寺廟，去年由靈菩寺帶頭減香，從燒三炷香改為一炷香，其中有42間寺廟推廣以米代金、另有13家寺廟採用環保禮炮車，讓空氣品質更清新。

(中時 )