磺港魚路古道起點高掛白鷺鷥意象的《幸福時光》。（朱銘美術館提供／許家寧攝新北傳真）

金山朱銘美術館「夏夜開館」，每周六夜免費開放入館，夜裡將點亮光雕投影。（朱銘美術館提供／許家寧攝新北傳真）

新北市與金山朱銘美術館聯手，8月起每周六晚間「夏夜開館」開放免費入館，並串聯藝術家在中角灣衝浪基地、磺港漁港魚路古道以及金山老街的櫻花公園打造主題光雕展演，邀民眾在周末夜欣賞繽紛璀璨的光影盛宴，一路從山上玩到海邊。

今年朱銘美術館「夏夜開館」和往年不同，與新北市府農業局攜手，將整個金山化為藝術園區，邀請20位藝術家在金山等四處景點，展出「夜宴」、「浮光」、「啟航」及「花韻」等主題多裝置藝術，在每周六夜晚推出炫爛投影的光影盛宴。

美術館8月1日至31日每周六晚間6點後免費入館，包括當期展覽，今年夏夜開館特別規畫「夜宴─晶瑩展」，館方贊助年輕藝術家，以環氧樹脂及UV透明性媒材，打造精美水漾餐桌，搭配主題光雕，帶給觀眾獨特華麗的體驗。

鄰近金山老街的櫻花公園，展出藝術家朱銘《人間系列》運動主題作品，夜晚搭配以「花韻」主題投影，舞動出閃爍耀眼的視覺效果；昔日金山先民運送漁貨的魚路古道起點，以及中角灣海邊則以白鷺鷥、海洋意象等光雕藝術展現。

朱銘美術館表示，暑假的金山越夜越美麗，為方便民眾參與，8月起每周六上午11時到晚上9時半，安排免費敞篷雙層觀光巴士「金包里號」接駁遊客，將從朱銘美術館發車，沿途停靠櫻花公園、磺港、中角灣，感受深度山海藝術之旅。

(中時 )