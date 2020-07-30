食藥署今日宣布，包含吉適治潰定、景胃寧、佳得胃等36款胃藥，8月起都全禁。醫師表示，ranitidine的替代用藥為famotidine，病患不至於無藥可用。若處於急性期應立即回診換藥，否則會有出血風險。若處於維持期則可先停藥，視情況決定是否換藥。

36款ranitidine胃藥，分別由19家廠商持有許可證，根據健保資料庫統計，這類藥品每年用量約有8000萬顆。食藥署藥品組科長洪國登表示，36款藥包含29款處方藥、7款指示藥，雖然接下來將禁用，但目前仍有可能有民眾持有相關藥品。

員生醫院胃食道逆流中心主任、中山醫院膠囊內視鏡中心主任吳文傑表示，ranitidine作用為降低胃酸，多用於於治療胃潰瘍、胃炎、胃食道逆流，過去常在醫療院所開立，因不需照胃鏡就可開藥，方便取得且效果不錯，過去許多醫院6-7成以上的患者都是使用這種藥品。

吳文傑表示，36款藥下架後，民眾不至於無藥可用，可改用famotidine取代。胃潰瘍、胃炎、胃食道逆流若處於急性期，可能會有出血風險，這類病患建議把藥品交回藥局銷毀，立即回診換藥。若屬於病情穩定，已在維持期的病患，立即停藥的影響不大，建議可停用並觀察病情，若有不適就回診求助。

(中時 )