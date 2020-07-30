迎接後疫情時代，全台旅宿業績呈現報復性成長，屏東縣申請安心旅遊補助截至目前已達8萬5200間房，縣府隨即爭取第2波補助8000萬元也獲中央核准，更加碼搭配「百千萬」優惠活動，盼透過國境之南多一度的熱情，為觀光業維持熱度。

屏縣府交旅處觀光管理科長蕭裕隆指出，7月1日安心旅遊補助上路，加上新冠肺炎疫情影響民眾出國，且適逢暑假期間，讓全台遊客瞬間湧入各大景點，其中墾丁、小琉球等旅遊勝地，「幾乎呈現滿房狀態」。

為爭取龐大旅遊商機，屏縣府整合產官資源展開「跨域旅遊」觀光行銷，日前由屏東縣長潘孟安親自率隊北上，與基隆、新北、台北、桃園、新竹等5縣市交流，共推國內體驗遊程，近日也和台南市組成觀光聯盟陣營，只要完成2縣市集章，即可獲得抽獎機會。

看到近來業績火紅，各旅宿業者皆笑得合不攏嘴，有業者透露，今年上半年業績慘澹，本來非常擔憂，所幸台灣防疫成功，帶動國旅商機，這幾個月可望彌補上季虧損，是否能突破去年，就要看這波熱潮能否持續下去。

屏縣府交旅處長黃國維說，屏東8至10月有一系列精彩活動，包括三大日音樂節、國際衝浪節、屏日生活市集、半島歌謠季等，縣府更加碼搭配「百千萬」優惠活動，不僅有百萬摸彩好禮、千團補助及贈送萬份好禮，希望屏東景點精彩度，讓遊客回憶更是多好幾度。

(中時 )