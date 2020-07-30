今年7月至今還未有颱風侵襲台灣，恐創下紀錄。氣象專家吳聖宇在臉書上PO文指出，南邊有個擾動91W，未來預估其有增強趨勢，目前結構鬆散，但明天有機會發展成熱帶性低氣壓，是否成颱仍有待關注。

吳聖宇表示，91W明天有機會發展為熱帶性低氣壓，會不會繼續發展為颱風仍有待觀察，如果到明天仍未能成颱的話，今年7月份就將成為有紀錄以來第一個沒有颱風形成的7月，而且不單是沒有颱風形成，而是整個7月都沒有颱風在海面上活動的情況。

南方海域上有擾動。（摘自臉書吳聖宇）

吳聖宇說明，91W對台灣而言雖然無直接影響，但仍會間接造成天氣改變，30至31日由於台灣位於91W外圍及太平洋高壓間，迎風面花東及恆春半島有短暫雷陣雨，東北角也有短暫陣雨機率。

另外，吳聖宇補充，91W周六靠近海南島，台灣附近風速減弱，降雨範圍縮減，但西半部午後雷雨機會跟著增加。

(中時新聞網)