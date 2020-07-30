國道1北上驚見火燒車 嚴重回堵5公里 18:032020/07/30 中時新聞網 中國時報、賴彥竹、 林俊翰 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國道1北上34.5公里處發生小巴士火燒車，現場回堵5公里。（翻攝高速公路1968即時影像／賴彥竹新北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國道1號北上34.5公里處近舊泰山收費站今（30日）下午5時許1台小巴士在拖吊過程中，因不明原因起火燃燒，現場濃煙飛竄，造成國道回堵5公里，警消獲報到場後，迅速撲滅火勢，所幸無人員傷亡，詳細起火原因待進一步釐清。 (中時新聞網) #車道 #國道1號 #34 #驚見 #火燒車 也許您會感興趣 推薦閱讀 心痛！500萬瑪莎拉蒂火海中成廢鐵 20歲駕駛棄車落跑 08:082020/07/26 社會 「貓頭鷹家族」罕見棲息路邊樹洞 隔天驚見30人「大砲」攻擊 09:002020/07/26 日常 國1台南系統至永康段27日夜間起封閉施工 警方籲改道 10:362020/07/26 生活 驚見超巨眼鏡蛇靠近餐盤 罕見張嘴大口吞白飯 14:052020/07/26 日常 印度漁民驚見「黃金鱉」！專家一看不單純 19:202020/07/26 搜奇 後院澆花驚見巨熊闖入 下秒反差舉動超驚喜 10:332020/07/27 搜奇 地震異象！地搖小蛇竄出 仔細一看…驚見60cm「巨無霸蚯蚓」 10:522020/07/27 社會 台南警與妻爆激烈口角 兒返家驚見父陳屍家中 15:412020/07/27 社會 新北新莊爛尾樓驚見「鬼屋池塘」 市府稽查怒罰2萬7000元 20:562020/07/27 寶島 台中東陽路驚見小客車掉落10米深河床 男駕駛輕傷 22:422020/07/28 社會 社會熱門新聞 正妹爽死男友出遊狂拍她 用筆電觀看徹底崩潰 網友：「最佳女配角」 - 社會 「台中米娜」IKEA露三點狂拍 三井OUTLET也淪陷 - 社會 「台中米娜」大賣場裸拍GG了 恐面臨2年以下徒刑 - 社會 女大生穿情趣內衣 攝影師「血液集中」腦袋空 急擦槍下場慘 - 社會 高中男與死黨34歲媽一夜情 難擋熟女魅力想繼續：她很辣 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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