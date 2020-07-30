國道1號北上34.5公里處近舊泰山收費站今（30日）下午5時許1台小巴士在拖吊過程中，因不明原因起火燃燒，現場濃煙飛竄，造成國道回堵5公里，警消獲報到場後，迅速撲滅火勢，所幸無人員傷亡，詳細起火原因待進一步釐清。

(中時新聞網)