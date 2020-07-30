苗栗縣政府配合客委會計畫成立94個伯公照護站，30日記者會上授證給新加入的36個站點。（巫靜婷攝）

苗栗縣政府配合客委會計畫成立94個伯公照護站，站點數居全台之冠，未來也將持續推動，希望讓長照C據點升級為伯公照護站。（巫靜婷攝）

「伯公」是客庄地方守護神，苗栗縣府配合客委會推動「伯公照護站」計畫，現已成立94個伯公照護站分布於各鄉鎮市，並獲得客委會補助677萬480

0元用於文化及服務加值，文觀局指出，苗栗縣無論在站點數量或補助款皆為全台第一，期盼更多生力軍加入，力拚明年總站點數量能夠破百。

客委會為照顧客庄銀髮族，建構客庄伯公醫療行動網，推動夥房銀髮照顧中心，全台259個伯公照護站中，苗栗縣就有94個，除了達到各鄉鎮市都有設站，數量及補助款也居全台之冠，苗栗縣長徐耀昌因此期許縣內C級長照站都能升級為伯公照護站，讓長照服務有伯公作伴，打造友善樂齡的幸福客家庄。

徐耀昌指出，為提供更完善的服務與照顧，社會處、衛生局及文觀局配合政策，已在全縣布建154個社區關懷據點、40個A級、169個B級、118個C級長照據點及94個伯公照護站，鼓勵社區長者走出戶外，參加各項活動，生活更健康快樂。

文觀局長林彥甫說，客委會伯公照護站補助項目分為文化及服務加值2項，文化加值包含客家文化環境布置費、客語志工費、客家文化活動費；服務加值則有交通接駁費、營養津貼、客語照服員培訓費用及輔助「送藥到點」等相關事務性費用，其中輔助送藥到點項目由衛生局協辦，今年共有59個站點提案申請。

(中時 )