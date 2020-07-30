友通與SSD品牌宜鼎國際聯手推出「RemoGuard遠端系統管理新平臺」，延伸原有高端的嵌入式解決方案，加入最新的遠端系統管理功能，期能協助客戶度過這次的疫情難關。

物聯網設備的數量越來越多，但IT技術人員的增長數量並未跟上實體設備的數量，加上設備的設置地點散佈各地，有些甚至在相當偏僻的地區，單靠技術人員的維護已無法有效管理與日遽增的物聯網設備。此外，由於COVID-19的影響，全球各地的檢疫和封鎖，造成部分技術人員無法在這段期間進行設備維護，進而導致停機頻率與成本的增加。

一般的遠端系統管理系統提供設備的狀態、預測設備壽命、啟動遠端備份和恢復功能，但執行這些功能的大前提是作業系統沒有發生故障，如果作業系統當機或故障，一般遠端系統管理也將無法執行，唯一的解決辦法只能派遣技術人員到現場進行手動修復。友通RemoGuard擁有真正的遠端系統管理解決方案，即使作業系統發生故障或完全死機，RemoGuard也能重新開機、復原或更新作業系統，讓設備能即時回復正常運作。

友通RemoGuard之所以能在遠端系統管理上獲得絕對優勢，是因為與宜鼎國際的密切合作關係，將友通高端嵌入式系統結合innoAge的頻外管理技術，除了能及時預測設備是否即將關機、診斷設備即時狀態外，還能在主機故障的情況下，遠端執行自動備份、復原作業系統，使主機恢復正常。

另一方面，RemoGuard亦可迅速部署在現場和雲端管理中，所收集聯接設備的複雜分析，使用者皆能透過客制化的使用者介面，輕鬆監控設備的健康狀態，如：固態硬碟壽命預測、CPU溫度、風扇速度等。

這些功能對於自助服務相關的應用來說尤為需要，很多這類型的POS機器，像是自動販賣機、售票機、自助服務機等分散在各區，人員維護不易，若當機出現異常，除人員需要前往修復造成的成本外，更將導致現有的交易損失。此外， COVID-19所造成的人員移動的限制，使這些分散在各地的機器變得更加難以修復。 友通RemoGuard平臺考慮使用者需求，重視設備的狀態預測與維護，提供即時的更新和維護通知，以防止意外的故障的發生。並藉由遠端恢復、備份作業系統，減少停機時間及衍生的損失花費。

友通總裁蔡其南表示，友通與宜鼎合作，推出整合性的RemoGuar系統，延伸原有的高端嵌入式解決方案，加入最新的遠端系統管理功能，期能協助客戶度過這次的疫情難關，並降低未來人員出差的風險與成本，在提供各夥伴加值服務之際，也同步發展更緊密的合作關係。」。

宜鼎國際董事長簡川勝進一步表示，宜鼎國際致力整合AIoT，去年發表InnoAGE與iCAP的雙頻管理技術，以強大的軟體賦能AIoT。這次更與DFI共同開發遠端應用與設備維護解決方案RemoGuard，引領新一代嵌入式系統邁向邊緣運算新趨勢。」

(工商 )