隨著美國總統大選逼近，中美在南海對峙形勢愈來愈緊張。大陸軍方30日宣布，解放軍南部戰區海軍航空兵在南海進行高強度訓練，前年開始服役的最新改進型轟-6J也參與演習。大陸專家分析稱，近期美軍偵察機多次由南海抵近廣東，已達戰前戰術技術偵察的密度，隨著中美較勁日益白熱化，川普政府可能在接近11月時對南海島礁發起突襲行動。

大陸國防部發言人任國強在例行記者會上表示，近期南部戰區海軍航空兵組織轟-6G、轟-6J等新型戰機在南海有關海域開展晝夜間高強度訓練，完成晝夜間起降、遠端奔襲、對海面目標攻擊等訓練科目，達到預期效果。他強調，此次訓練是年度計畫內的例行性安排，有助於提高飛行員的技戰術水準和部隊全天候作戰能力。

解放軍長程轟炸機在南海島礁進行針對性演習，警告美方不可在南海輕舉妄動。圖為2018年轟-6K巡航南沙群島。（圖／美聯社）

這也是大陸軍方首次公布改進型長程轟炸機轟-6J參與南海演習的消息，具有重要的針對性意義。

《多維新聞》指出，中共軍方聲稱此次訓練是例行性安排，但外界仍難免將它與當下南海局勢聯繫起起。自7月以來，美軍派出尼米茲號、雷根號雙航母戰鬥群連續在南海及附近海域進行大規模軍事演習。已有多名大陸專家發出警告，美軍可能會對大陸所佔有的南海島礁發起突然襲擊。

分析稱，從國際法來看，美國7月3日發表聲明否定大陸對南海主權聲索，等於為襲擊無主權島礁的行為提供國際法依據。至於發動襲擊的時機，北京的專家預估，美國總統川普很可能在11月以前突然決策在南海挑起與中共的軍事衝突。

從軍事活動背景看，分析認為，美軍近來不斷加大對南海的偵察活動，已達到戰前戰術技術偵察的密度；美軍轟炸機多次抵達南海對大陸所控制的島礁進行模擬攻擊，目前應已形成具體作戰方案。

目前中國大陸在南沙群島實際控制的島礁包括美濟礁、永暑礁、渚碧礁、華陽礁、赤瓜礁、南薰礁、東門礁，另外在中沙群島控制了黃岩島。

(中時新聞網)