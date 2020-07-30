「我經歷過SARS、金融風暴等房市低迷時期，也曾因罹患顏面神經麻痺而無法正常上班，但我不曾退卻過，因為『很榮幸為您服務』這句話雖然簡單，但力量不容小覷，它代表我有機會協助客戶完成圓滿成家的夢想，是這句話帶領我跨越低潮。」而今年，「很榮幸為您服務」這句話帶領陳彥賓累積的豐富經驗，再加上陳彥賓落實永慶房屋「先誠實，再成交」的服務理念，為陳彥賓贏得新北市「傑出不動產經紀人員」的殊榮。

遞上誠意用心經營 「先誠實再成交」贏得客戶信賴

在永慶房屋服務超過20年的陳彥賓，迄今已累積服務超過500位的成交客戶，能在房仲業深耕多年的主因，陳彥賓透露：「因為永慶『先誠實再成交』的品牌核心，讓不善言詞的我，也可以創造成功。」

陳彥賓分享：「許多人誤以為房仲賣中古屋，為了成交都不會說房子缺點，但專業的房仲是將房屋資訊清楚告訴客戶，讓客戶做正確的判斷；資訊越清楚透明，反而有利於消費者判斷，加快決策速度！」

陳彥賓舉例：「我曾經帶客戶到我經營的社區看屋，從進入社區大門開始，就有不少之前我服務的住戶主動跟我打招呼，還在客戶面前肯定我社區大小事都知道！在介紹屋況時，我誠實地告訴客戶，社區後山是風水寶地，山上有零星幾個墳墓，不過因枝葉茂密，其實看不到。客戶看完房子立刻就決定買了，並說：『你很誠實地告訴我，而且住戶都很熱情跟你打招呼，表示住戶都很信任你，我相信和你買不會錯！』」

在永慶房屋服務超過20年的陳彥賓，因「先誠實再成交」贏得客戶信賴、獲獎無數。

彈性工時8小時 工作與生活完美平衡

不僅協助客戶圓滿成家，陳彥賓也因為永慶房屋的支持，經營出幸福的家庭生活。同仁們都知道陳彥賓是個愛家的好爸爸，手機相簿裡，除了將屋況照片細心存檔，其他幾乎都是家庭的旅遊照。

永慶房屋推出「彈性工作8小時」制度，讓經紀人可以依需求排班，打破房仲高工時的宿命。陳彥賓有三個小孩，家長座談會幾乎場場出席、為了協助孩子準備大學聯考，陪孩子找補習班旁聽，也親自帶將到嘉義入學的孩子熟悉周遭環境。陳彥賓分享：「很感謝公司推出『彈性工時8小時』，讓我不用像傳統的房仲一樣，為了工作犧牲陪伴家人。」每年安排二次全家出國旅遊，陳彥賓因孩子喜歡看雪，近年北海道就去了五趟，讓孩子們各個成為滑雪小專家！

永慶房屋陳彥賓擁有幸福家庭生活，每年安排二次全家出國旅遊，最愛北海道美麗雪景。

不動產門外漢 深耕20多年成為「社區國王」

每份工作都難免有辛苦，但在永慶有更多令人驕傲的地方。陳彥賓分享：「人生中最精華的青春年代，我都在永慶度過，因為這份工作讓我可以超越非凡，享受榮耀的機會；公司幫助我從一個不動產完全的門外漢，成為專業的房產經紀人，協助無數客戶圓滿成家，因為對社區瞭若指掌，還成為客戶口中的『社區國王』。我很驕傲我是協助他人成家圓夢的重要助手！這份重要的工作這是我至今唯一一份工作，我相信，它也會是我終生的志業。」

永慶房屋陳彥賓深耕社區20多年，對社區瞭若指掌，成為客戶口中的「社區國王」。

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(中時新聞網)