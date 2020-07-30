台南市長黃偉哲與在地立委組成「台南隊」，向中央爭取學校硬體設施設備經費，近日獲教育部核定補助6億2716萬元。黃偉哲表示，本次補助項目有學校視聽教室、校舍電力系統、兒童遊戲場及午餐廚房改善費用，經費挹注將提供學生數位科技學習新體驗、安全學校校舍用電系統、建置創意兒童遊戲場，並打造安心學校午餐廚房。

視聽教室優化計畫核定國中小計154校，教育部匡列補助經費計新臺幣1億3156萬元，執行期程109年7月至110年9月。教育局表示，視聽教室是運用視聽媒體器材進行教學、展演及集會之多功能教室，且為媒體播放，除需具備遮光隔音及播放周邊設備外，亦應設有桌椅、音響、照明、空調及數位科技設備等。

其中攸關冷氣安裝的學校電力系統改善計畫，核定國中小計39校，教育部匡列補助經費新臺幣1億9300萬元，執行期程109年7月至110年9月。教育局表示，台南部分校舍因興建年代較早，電力系統未能負荷，導致教學設施設備受限於電力設備而無法使用，且校舍電壓如不足，亦可能造成跳電短路，影響校園安全並損及公有財產。

視聽教室改善經費將有效改善目前視聽教室設備及環境老舊之問題，搭配環境改善工程，更提供優質學習環境並強化教學效能。

兒童遊戲場改善計畫核定國中小計141校，教育部匡列補助經費總計新臺幣1億5130萬元，執行期程自109年10日起至111年8月。教育局表示，為提供孩子安全遊戲環境，在教育部政策公布前，南市已超前部署，108年起自籌編列經費改善學校兒童遊戲場，並已完成建置45座校園創意遊戲場。

午餐廚房精進計畫核定國中小計152校，教育部匡列補助經費總計新台幣1億1932萬元，教育局表示，國中小共計280校，每日約12萬5000名學生營養午餐的需求，由國中小自辦或供應午餐之比例高達92％，居全台之冠。

教育局長鄭新輝表示，配合新課綱推動，教學走向跨領域統整及探索體驗等多元型態，此次獲中央經費挹注，教育局會善加運用經費，如期如質完成各項教育設施，未來不僅學習環境舒適，亦可展現全新教學面貌。

(中時 )