中共海軍最近發布的影片顯示，航艦主力戰機殲15，在近期完成了夜間夥伴加油的測試，這是艦載戰機最具挑戰性的戰術行動之一，也能大幅提升作戰範圍，也提供更多的火力。

俄國衛星網報導，中共海軍周一宣布，殲-15戰機剛剛完成第一次的「夜間伙伴加油」演習，這標示著殲15全天候、遠程作戰的新突破。

報導稱，所謂「夥伴加油」，就是負責供油的飛機，與接受加油的飛機都都屬於同一型的飛機，在這次行動中，就是帶著加油艙套件的殲-15，為另一架殲-15加油。

殲15的夜間夥伴加油。(圖/youtube)

CCTV電視台報導，在此之前，解放軍海軍並沒有太多經驗可以參考，但仍然憑著自己的摸索而完成有效與可靠的加油組件與加油程序。

中共海軍軍事研究所高級研究員週二表示，夜間空中加油的難度又更高，一方面是能見度較低，而且氣象條件可能較差，所以夜間夥伴加油比白天更具挑戰性，但是中共海軍仍然漂亮的完成了。

重大突破！歼15舰载机首次夜间空中加油

研究員說，這將使航空母艦戰機能夠在夜間具有更大的任務區域，因為在目前沒有專屬空中加油機的情況，可以憑著安裝加油套件的戰機，來為夥伴提供額外的燃料，也就能夠擴大航程。

專家說，夥伴加油，還可以使戰鬥機起飛時攜帶更多的武器和更少的燃料，然後在空中加油，從而可以提高航母的火力。專家指出，遼寧號、山東號這兩艘航艦，都使用滑跳甲板，而不是彈射器，這限制了飛機起飛時的最大有效載荷。

在理想的情況下，有專用的空中加油，為戰機進行補給是比較好的，但是傳統的加油機對於航空母艦來說又太大了，因此夥伴加油，就是一種不錯的替代方案，由一部分的戰鬥機充當加油機的任務，然後為其他夥伴供油，這是一種廣泛的做法，目前美國海軍也是這樣做的，由配掛供油套件的F/A-18E，擔任空中加油機的角色，為其他的F/A-18E戰機加油。

(中時新聞網)