《親愛的殺手》由鄭人碩攜手「小金泰熙」邱偲琹挑戰從影最大突破演出，並集結喜翔、鄭志偉、黃采儀等實力派金獎陣容，聯手打造今年度最具話題大尺度情慾國片，30日除公布電影正式定檔今年12月4日上映，也公布該片入選第44屆香港電影節新秀電影競賽單元，儘管本屆香港電影節因疫情關係取消，未能作公開放映，但將按原定計劃評選。導演賴孟傑得知消息後開心地說：「謝謝香港電影節的支持，特別感謝在監製毫無顧忌的支持下、劇組人員與演員們的全力投入，共同豐富了這部電影的生命！」

《親愛的殺手》故事講述一個對於性有憧憬與想像的身障人士，直到遇見一個神祕寡言的少女，兩人從不尋常的性交易關係，逐漸發展出一段刻骨銘心的愛情。今日同步釋出正式海報，邱偲琹赤裸上身依偎在鄭人碩胸膛，兩人眼神皆透露著無奈與孤寂，讓人好奇兩人戲中的關係。而素有「台灣最具賀爾蒙男星」稱號的鄭人碩搭檔甜美亮眼的新生代女星邱偲琹，首次合作就演出大膽情慾戲，尤其兩人實際年齡相差了15歲，對此鄭人碩打趣地說：「第一次見面時真的嚇了一跳，想說哇這麼小，我這樣摧殘她好嗎？」然而為了打破年齡隔閡，鄭人碩刻意觀察她和工作人員私下相處，並嘗試融入她們的話題，卻反遭邱偲琹打槍：「不要鬧了，你根本不懂我們在講什麼！」沒想到兩人也因為這樣打鬧之下逐漸變熟，培養出好交情，事後更大讚鄭人碩：「他真的很專業，我們倆就在同個頻率上，根本沒代溝！」

(中時 )