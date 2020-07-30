國民黨今召開記者會指控綠勢力染公共媒體，民進黨發言人顏若芳表示，國民黨記者會上所點名的的人選，不是資深媒體人，就是傳播學系的學者，而且不曾擔任過民進黨任何的黨職或黨務工作。

顏若芳強調，很明顯，又是在搞抹黑栽贓的烏賊戰，其背後的用意，讓人質疑，是不是想要掩蓋這國民黨近期荒腔走板的表現。

顏若芳指出，反觀馬英九執政時期，像是曾任國民黨副秘書長邵玉銘擔任公廣集團董事長，也曾任國民黨副秘書長張榮恭出任央廣董事長。

她說，馬英九競選總統「台灣加油讚」發言人朱康震，2012年被安排到央廣擔任副總台長，以及國民黨前秘書長金溥聰政大同班同學陳申青，2008年擔任中央社社長時，馬蕭總選總部發言人、現任國民黨市議員羅智強被安排擔任副社長。

她指出，若依照國民黨抹黑指控的標準，國民黨的黨務高層、政治幕僚，以及輔選有功者，被安插到公共媒體擔任高層要職，才是真正的藍勢力染公共媒體，酬庸色彩濃厚，掌控媒體運作，傷害台灣新聞自由。

顏若芳表示，奉勸國民黨，不要把自己做過的事，就以為別人也會這樣做，也不要自己心中有鬼，就覺得其他人都是鬼。

(中時 )