受到美國聯準會（Fed）降息與熱錢湧向亞洲新興市場影響，帶動新台幣兌美元持續升值走勢，在美元匯率走低時正是分批布局美元資產的好時機，華南銀行順勢推出「6個月期、年息0.6％美元優利定存」專案，具備高利、長天期且無須額外搭配理財產品，提供美元定存族一個鎖定高利、多元投資及享有美元潛在升值的新選擇。

申辦華南銀行「6個月期、年息0.6％美元優利定存」專案，承作條件限定以華銀的新台幣存款結購美元（每戶不限金額）、或是從其他銀行匯入的美元資金（每戶限額200萬美元），個人戶單筆金額在1萬美元以上、企業戶（含OBU客戶）單筆在5萬美元以上，均可享有此優惠方案，相較於目前市場上6個月定期存款牌告利率約0.35％更加優惠，活動期間至2020年8月底止，額度額滿活動即提前截止。

另外，華南銀行為提供客戶更便捷的線上服務，讓無暇親臨銀行的顧客，可直接在華南銀行官網Bank3.0開立個人外幣SNY數位帳戶，年底前只要是首次完成開戶並成功登入行動銀行者，即可獲得全家便利商店新臺幣50元的電子禮券乙張，限量15,000張，同時華南銀行也針對使用外幣SNY數位帳戶客戶另外提供三重專屬優惠，優惠期間至2020年12月31日止。

第一重好康優惠「外匯活期存款享優『利』」，凡外幣SNY數位帳戶活期存款在美元3,000元以下、澳幣3,000元以下或人民幣20,000元以下，都可以該幣別6個月期的定存牌告利率優惠計息，讓小資族除了可以享有活存的便利性外，同時也享有定存的高利。

第二重好康優惠「結匯享優『匯』」，除活期存款利率優惠外，華銀對外幣SNY數位帳戶客戶再加碼，透過網路銀行或行動銀行辦理結購結售外匯，美元享優待3分、澳幣2分、人民幣0.3分等共14種幣別的匯率優惠，搭配線上匯率到價通知及買賣外匯試算功能，客戶無須時時盯盤，即時掌握匯率走向又能享受優惠匯率。

第三重好康優惠「基金申購手續費享2折優待」，以SnY數位帳戶新申購定期（不）定額基金，華南銀行特別提供「109年SnY 2折」優惠方案，申購基金即可享申購及續扣手續費2折的優惠，動動手指便能輕鬆理財並省荷包。

華南銀行「6個月期、年息0.6％美元優利定存」搭配「外幣SNY數位帳戶優惠」可提供客戶投資、理財、儲蓄等多元幣別布局及享有未來美元升值的潛在收益，同時滿足高資產與小額資產配置的需求，提供投資外幣的新選擇。

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