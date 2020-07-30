台中最大的青年公民團體-亞哥國際青年商會，攜手台中市勞工局合辦「在地優秀青年創業家選拔」，對象為台中18歲至40歲優秀青年創業家，通過初審後，再經產、官、學、研界複審，選出三位優秀創業家得獎者及二位潛力創業家得獎者給予表揚，7/30舉行在地優秀青年創業家表揚典禮和創業資源交流媒合會。

為延續鼓勵青年創業政策，台中市政府透過青年社團和青年創業家的連結，將創業的火種傳遞下去。系列活動包含在地優秀青年創業家選拔暨表揚、創業資源交流媒合會以及青年創業講座，讓更多在地創業青年可以在此獲得經驗知識、人脈與育成加速三方的資源媒合。

本次在地優秀青年創業家選拔，將匯聚產、官、學、研界的第三方公正評審，對參賽者進行評選。透過表揚其傑出成就與青年奮發向上的成功故事，去激勵在事業上有卓越表現，對在地作出貢獻之18歲至40歲之青年。

同時提升台灣社會對年輕人的信心和信任，鼓勵青年積極創業，為在地做出貢獻。同時，也希望透過表揚典禮與後續的青年創業論壇及資源媒合活動，鼓勵台灣各地的青年創業家，或是海外歸國的青年創業家，來台中市這片創業沃土生根。

活動當日除表揚典禮外，也邀請業界成功企業家、資本創投家、學術研究單位、眾籌平台、政府相關單位首長及社會賢達共同到場，和在地優秀青年創業家得獎者及入圍者進行創業資源交流，為在地的優秀創業青年提供實質的創業經驗與資源。

(工商 )