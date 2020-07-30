看好穿戴式裝置市場強勁的成長動能，酷碁攜手「一卡通」及「天主教宗座傳信善會」在台推出全台首創「易付十字架一卡通手鍊」，透過跨界合作，將科技帶來的創新應用與便利性推廣到更多不同的使用族群。

酷碁科技董事長高樹國指出，疫情帶動「零接觸」的科技應用，更帶來結構性影響的挑戰。酷碁秉持著洞察客戶需求、了解客戶痛點、進而提出解決方案、創造雙贏的四部曲，憑藉以客戶為中心的差異化策略，為使用者打破穿戴式科技的既定印象，在趨近飽和的穿戴式裝置市場有所建樹，提供有感、有溫度的生活體驗。

酷碁公司表示，自2018年踏入智慧穿戴裝置市場後，累積許多成功經驗，繼2019年與梵蒂岡合作為天主教教友所設計智慧玫瑰念珠大獲好評後，7月在台灣與全國宗座傳信善會和一卡通合作，結合三方資源推出「易付十字架一卡通手鍊」，現場更邀請前副總統暨中央研究院院士陳建仁出席活動，盼透過智慧穿戴，激盪出科技與人文的火花。

最新發表的「易付十字架一卡通手鍊」採用獨家研發、業界最輕的3D立體行動感應支付技術，得以打造出全世界最小的3D NFC穿戴飾品。以設計與研發見長的酷碁，目前已擁有多項獨家專利技術，包括應用於智慧玫瑰念珠的整合無線射頻識別技術（RFID）等。

來自剛果、來台服務31年的天主教全國宗座傳信善會主任神父高福南表示，善會致力關注台灣偏鄉孩童與弱勢家庭，藉由天主教友們虔誠的信仰，以愛的服務福傳，但今年因為疫情導致教友無法上教堂參與彌撒，而線上祈禱的形式改變則提供信仰與心靈結合帶來的新力量。酷碁所研發的「易付十字架一卡通手鍊」，典雅設計外型與一卡通功能，有助接觸到教外朋友，開啟更多人認識天主的機會，也號召教友實踐愛的生活，提醒著我們每個人的行為都與世界緊緊相連。

「易付十字架一卡通手鍊」結合一卡通支付功能，信仰與科技結合，可於全台各式大眾運輸及四大超商、全聯福利中心、美聯社、中油、餐飲百貨等超過20,000商家支付使用，減輕攜帶現金及找零的不便，節省付款時間並加速付款流程，為使用者帶來更便利的生活。

一卡通總經理程子箴表示，一卡通與酷碁長期合作開發商品，為不同客群量身打造絕佳支付體驗，酷碁發揮其產品研發長才，一卡通也會持續拓展使用場域，提供全方位支付服務，滿足現代人在不同消費場景的支付需求。

以金色質感凹刻十字架與真皮圓繩組成的「易付十字架一卡通手鍊」，簡約的設計風格結合人文信仰特色，適合各年齡層，送禮自用均宜，圓繩可調節長度、以磁扣連結方便穿戴，除手鍊之外還可作為吊飾使用。

酷碁科技與「天主教全國宗座傳信善會」攜手首發一萬條，凡是捐獻新台幣1,280元可獲得一條易付十字架一卡通手鍊。善會致力於全世界的福傳工作，尤其深耕於台灣的兒童教育與醫療，將以教宗方濟各之名對此善款妥善利用，服務偏鄉學童與弱勢家庭。這是酷碁首款針對台灣天主教市場所推出的產品。

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