彰化銀行信用卡積極推動各項數位支付服務，於7月31日加入全聯福利中心PX Pay行列，推出「彰銀PX Pay，1000全聯福利點刷就送」活動，除祭出超高20％福利點數回饋外，並將送出全聯整年刷卡金最高12萬元回饋彰銀全聯王。

「彰銀PX Pay，1000全聯福利點刷就送」活動，自7月31日至9月24日止將限量送出首綁禮及滿額禮，每位全聯APP會員最高可獲得2,200福利點。凡客戶在活動期間於全聯門市使用彰銀信用卡綁定PX Pay消費，首次綁定首筆儲值或消費滿500元即贈1,000福利點，回饋率最高達20％；另，每日單筆儲值或消費滿500元贈300福利點，活動期間每位會員上限1,200點。

根據全聯會員大數據分析，全聯客戶貢獻度最高的4％會員，每年消費金額約7萬元，占全聯整體25％業績，貢獻度非常高，因此彰銀為響應政府政策振興經濟、刺激消費，除福利點數大放送外，並搭配全聯整年度最大消費檔期「中元祭」，自8月14日至9月24日特別推出「誰是彰銀全聯王」活動，加碼提供中元祭檔期期間累積交易金額最高之全聯APP會員最高12萬元之全聯整年刷卡金，也就是整年度的民生消費都由彰化銀行買單。

除上述PX Pay各項優惠外，彰化銀行信用卡還提供其他超值優惠，如新戶禮500元、My樂現金回饋卡國內最高3％、國外最高3.5％回饋，搭配國旅再享20％回饋，活動詳情請見彰化銀行官網。

(工商 )