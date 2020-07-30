今年出口成績佳，主要是由資通訊產業帶動，電電公會理事長李詩欽30日指出，對2020年全年景氣樂觀，2021年也不錯，「我們是樂觀的。」不過，對政府推動的紓困3.0，他直言，若要產業再成長、有更好的明天，政府的政策振興要大於紓困，要以振興為主。

機械公會與電電公會昨日進行「設備暨製造數位轉型」結盟簽約儀式，李詩欽在接受媒體訪問時，針對疫情衝擊下的經濟前景做了上述表示。他說，2020年上半年出口增長的廠商，基本上都是電電公會的會員廠商，以目前的時點來看，第三季仍可持續成長。

李詩欽指出，第四季因為疫情還沒有和緩，需要觀望，但是全年看來是「好的、樂觀的」，如果疫情平穩下來，2021年會很不錯，所以，對明年也是樂觀的。

疫情對台灣ICT產業的影響，李詩欽認為，「危機變成轉機」，公會會員普遍認為「製造業重新被認同」，也重回全球經濟穩定的核心力量，在疫情期間經濟穩定的國家，無一例外，都是由製造業帶動的。

所以，對紓困3.0，李詩欽說，如果要讓產業再成長，就要以振興為主，特別是將創新科技技術導引到企業，政府應多著墨於投資未來，不管是在生產製造、經營管理，還是未來的商務模式等，推動「技術振興」讓產業能夠轉型。

李詩欽與柯拔希昨日也共同呼籲政府紓困3.0方案中，除了提供製造業薪資補貼的資金紓困外，也可考量逐步以振興取代紓困，推動「技術振興」方式協助產業在疫情影響之際進行數位轉型，協助產業在疫情期間，提升技術能量，並加速產業數位轉型，將關鍵技術和產品留在台灣生產，也建立台灣在全球供應鏈的關鍵地位。

對兩大會公會的結盟，李詩欽表示，電電公會的目標，就是製造服務化、硬體平台化，除打造台灣的工業物聯網，也要跨領域協助非製造業轉型。

(工商 )