國民黨團日前揭發國營事業唐榮公司總經理張仲傑，多次插手唐榮大小採購案，皆由自己妻兒承攬的弊案，經濟部在2月20日已密件發文給唐榮公司，要求代理董事長吳豐盛查察四項重大缺失檢討改進，半年過去，僅張仲傑自行請辭，並遭高雄橋頭地檢署偵辦調查。國民黨團今（30）日要求，吳豐盛應下台，當時的經濟部長沈榮津、當時負責督導國營事業的次長王美花，都應向國人道歉。

國民黨團認為，吳豐盛身為官股董事長，面對具有「權貴」身分的總經理不敢監督，難道都沒有責任？連最基本召開臨時董監事會，討論如何處理總經理涉弊的問題上完全不作為。國民黨團也表示，將在下個會期提出修法，建立一套國營事業官股董事長、總經理治理的規範和監督機制。

國民黨團總召林為洲表示，張仲傑當時是唐榮公司總經理，發生重大弊端董事長有沒有責任？就公司治理而言，總經理爆出弊端、圖利自己，甚至有貪瀆嫌疑，吳豐盛是國營會副主委，兼任代理唐榮公司董事長，難道都沒有責任？當時經濟部以密件發文給唐榮公司，指明是給董事長吳豐盛，要求督促、改善並且懲處，結果半年過去，除了張仲傑自行請辭，並遭高雄橋頭地檢署偵辦外，吳豐盛什麼都沒做，仍舊穩穩地坐在代理董事長位置，彷彿跟他毫無關係。

林為洲指出，經濟部在國民黨立委孔文吉去年10月質詢吳豐盛其總經理張仲傑疑似涉弊，吳豐盛當時允諾回去調查，直到今年2月20日以「密件」要求吳豐盛檢討、改進並懲處，但本案是密件處理，吳豐盛認為外界應該不會知道，因此是什麼也沒做。

緊接著國民黨團在7月8日揭發經濟部以密件「息事寧人」，迫使張仲傑自行請辭下台，吳豐盛照理應該召開臨時董監事會，討論懲處總經理涉及弊案後續調查事宜，甚至身為董事長必須自行處分，表達負責任的態度；結果，吳豐盛仍舊什麼也沒做。林為洲表示，7月24日曾行文給經濟部要求說明代理董事長對於張仲傑案後續處理情形，經濟部「不敢」回覆，直到助理再以電話詢問經濟部國營會，這時才說「還在簽辦中」。

林為洲質疑，難道吳豐盛不敢處裡有「權貴身分」的張仲傑？如此消極面對張仲傑案，對得起納稅人嗎？事前沒有防弊、事後消極不處理，身為國營事業官股代表的董事長竟然不敢、不會、不監管「權貴」總經理，甚至連最基本召開臨時董監事會的程序，均不聞、不問、不處理。

林為洲指出，這樣的董事長適任嗎？這個董事長還做得下去嗎？難道蔡政府底下治理的國營事業董事長，都是這樣的態度嗎？國營事業都是酬庸、權貴、掏空、藏污納垢的溫床嗎？為了防止國營事業高層主管消極不作為的態度，以及缺乏監督、制衡的機制，國民黨團將在下個會期提出修法，建立國營事業官股董事長、總經理治理的規範和監督機制。

藍委孔文吉表示，唐榮弊案的後續，即便是在國民黨團揭發後，除了張仲傑進入司法調查程序外，經濟部、國營會、唐榮公司乃至於整個國營事業，似乎以為用「密件」就能遮住一切，完全沒有革新、改善的作為。身為官股董事長的吳豐盛竟全權沒有擔當，連最基本的為「督導不周」道歉都沒有，更奢言還能自行請辭負責。

孔文吉分析，換句話說，蔡政府止血於張仲傑，負有督導責任的經濟部部長、次長以及官股董事長不動如山，繼續裝聾作啞。孔文吉呼籲，吳豐盛拿出擔當，自行下台負責，同時在下個會期的經濟委員會中，特別針對國營事業董事長、總經理，擬定出監督、制衡的相關決議。

(工商 )