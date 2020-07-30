歐銻銻娛樂董事長范立達30日公開旗下代理經銷的愛奇藝台灣站上半年成績，全站上半年的流量則近7.5億，平均每個月皆有上億的瀏覽次數。范立達表示，近兩年串流影音市場競爭激烈，但對整個產業仍然樂觀其成，未來也將持續加大投資韓國電影的投資。此外，愛奇藝目前已經在全球60個地區開放下載，愛奇藝海外版App將在第四季於台灣上架。

愛奇藝台灣站公布上半年成績，各類型節目第一名分別是戲劇類《夫婦的世界》、綜藝類《青春有你2》、電影類《全面攻佔3：天使救援》以及動漫類《鬼滅之刃》、兒童類《阿奇幼幼園》第二季，其中韓劇《夫婦的世界》為雙冠王，不僅流量第一，也是全站不分類吸金力最高的節目。

觀察上半年榜單，競爭最激烈的戲劇節目中，台劇《想見你》表現尤為亮眼，不僅在戲劇榜單中強勢攻佔第三名，吸金程度也僅次《夫婦的世界》，是前三名中唯一非獨家的項目，也是唯一台灣節目，目前累積流量已逾1500萬次，為上半年台劇之冠。范立達表示，雖然佔比仍不及韓國及大陸的項目，但從去年《我們不能是朋友》到今年《想見你》，台劇的實力真的不容小覷。

此外，綜觀愛奇藝熱門節目，以韓國內容佔比為最高，除了大眾所熟知的韓劇外，在綜藝及電影榜單中也都強勢霸榜，分別占了六個名額。范立達說，愛奇藝台灣站當年開站即以《太陽的後裔》打響名號，多年來歐銻銻娛樂也持續將韓國內容做為重點經營項目，未來將加大對韓國電影的投資。

愛奇藝今年開始發展原創韓劇，上半年已推出宋承憲、徐智慧主演的《一起吃晚餐嗎》，以及池昌旭、金裕貞主演的《便利店新星》，兩部愛奇藝原創韓劇除全球獨家播出外，更是「零時差韓國同步播出」。

愛奇藝於2019年在美國納斯達克上市，積極拓展海外市場，在中國大陸為愛奇藝主站，在全球市場則推出海外版App，目前已在全球60個地區開放下載，預計今年第四季也會上架台灣APP商店，未來愛奇藝採購的台灣節目，都有機會同步於全球60個地區的用戶觀看。

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