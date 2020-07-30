證交所表示，30日已受理元大證券申請「臺灣指數公司特選台股領航報酬指數」及「臺灣指數公司特選臺灣電動車產業鏈代表報酬指數」資格認可，這是今年第三3件（合計六檔）ETN標的指數資格認可申請案。

證交所表示，根據送件資料顯示，「臺灣指數公司特選台股領航報酬指數」及「臺灣指數公司特選臺灣電動車產業鏈代表報酬指數」係由臺灣指數公司所編製。

「臺灣指數公司特選台股領航報酬指數」是以上市公司之普通股股票為母體，依市值選取可表彰國內資本市場砥柱的核心產業，自其中篩選符合流動性及市值條件的產業領導公司，挑選15檔成分股以產業市值權重為基準進行加權，以表彰長期投資於國內核心產業領航者之含息績效表現。

「臺灣指數公司特選臺灣電動車產業鏈代表報酬指數」是以上市與上櫃之普通股股票為母體，自財團法人車輛研究測試中心提供的電動車供應商名單中，篩選符合流動性條件10至20檔成分股及合格股票，並採自由流通市值加權，以表彰投資臺灣上市櫃電動車產業鏈具代表性公司之含息績效表現。

證交所指出，於召開標的指數資格認可審查會議審查通過後，證券商需再檢具相關書件向金融監督管理委員會及證交所申報發行ETN，上市後可提供投資人多樣化投資工具選擇，並增加證券商新種業務的發展。

(工商 )