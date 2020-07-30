台中市霧峰警分局，號召警察、志工、護士、消防員、服飾網紅等一起唱「明天的太陽」，由亞洲大學資訊傳播系的學生協助拍攝成影片，宣揚正能量。（霧峰分局提供／黃國峰台中傳真）

「未完成的夢想，等著你去闖、當希望被勇氣照亮，你就會變得更茁莊」中市警局霧峰分局拍攝春春專案勵志影片，警察、志工、店員、消防員、護士、上班族深情演唱，提醒正在放暑假的青少年，面對壓力，持續努力活得精彩，影片一放上去，立即獲得廣大迴響。

暑期春春專案期間，霧峰分局除了主動積極查緝犯罪外，更在亞洲大學資訊傳播系的學生協助下自拍「明天的太陽」宣導短片，號召許多職業和年紀不同的朋友在畫面中演唱，警察人員、志工分隊長黃綉絨、護理師、消防勇士、服飾網紅等，以影像音樂串連彼此。

霧峰分局指出，每個人的成長背景、生活環境都不相同，在工作上、年紀上都各自面對了不一樣的生活壓力，但對於人生都一樣持續期待並努力，就如同影片歌詞「誰不曾受過傷 珍惜每個當下 就能夠活得漂亮」，充滿鼓舞、正向能量。

霧峰分局長陳家銘表示，暑期青少年如何遠離罪惡，就是不參加幫派、不吸毒，同時反詐騙、反援交、反菸害等，分局會持續至各校園及社區治安座談會，另派巡邏車至各學校、社區、宮廟廣播犯罪宣導，一起維護治安。

(中時 )