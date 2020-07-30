王莫昀／台北報導

資金行情噴發，豪宅巿場解凍，台開宣布，日本建築大師隈研吾首次跨海為別墅操刀設計的「Villa 3」別墅，將正式銷售！

隈研吾是日本當代建築大師之一，所創造的隈研吾流「負建築」頗受好評與重視，擅長與當地自然景觀融合，發展出關懷自然與人類生活之設計基調，代表作品有2020 東京奧運主場館設計、日本福岡星巴克（太宰府天滿宮表參道店）、澳洲雪梨新地標The Exchange等，在台開代表作品有花蓮貨櫃星巴克、新埔雲夢山丘雲水觀、Villa3、南投禪會所等，近來更獲致台中巨蛋競圖首獎！

台開「Villa 3」別墅運用大量原木構造，堪稱建築有機體，每戶800多坪。而丹麥建築師 BIG設計的「Villa 4」別墅，則採模組化三角形量體堆疊，搭配全面落地玻璃，以上兩別墅均已取得建照，可以作為私人別墅，也可是企業員工教育訓練中心或企業會館。

雲夢山丘自2010年著手開發，自10年前的5點多公頃，到現在可開發約28公頃，風水名家林正義、陳冠宇等，讚譽此區為帝王龍鳳格局，坐北朝南，9年前空拍大師齊柏林，空拍新埔雲夢山時，便曾說從上下望，園區地勢猶如一條龍盤踞於此。

雲夢山丘由國際頂尖建築團隊共同打造，以道法自然規畫，結合東西方頂尖國際建築團隊，包含日本建築大師隈研吾、丹麥BIG、最佳景觀設計公司Site Concepts、ARUP微氣候設計、英國 Mole建築團隊等共同設計「Villa別墅」、「溫泉旅館養生宅」、「SA酒店式公寓」、「艾美溫泉酒店」、「觀光休閒花園農場」等五大場域，全部均取得建照。

(中時 )