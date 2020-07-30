「每一筆成交，背後都蘊含豐富的人生故事，圓滿完成一筆成交，就像協助客戶圓滿人生的一部分；因此，提供客戶最真心與貼心地服務，是我對自己的要求。」2020年新北市傑出不動產經紀人員獲選者-永慶房屋黃威勵，提到服務客戶與房產專業，眼神立刻散發出的滿滿的熱情，因為他在永慶房屋深深的體會到房仲經紀人的本質，就是成為客戶圓夢的推手！

永慶房屋黃威勵真心為客戶服務，與客戶建立信任是屢次成交的成功關鍵。

為客戶真心服務 創造多一份感動

黃威勵分享：「我曾遇過一位癌症末期的客戶，居住在台南要賣台北的房子，當時我特地南下簽下委託，客戶表明醫生已宣告他隨時可能離世，因此急需現金支付龐大的醫藥費，剩餘的款項也將成為家人的安家費！我趕緊優先幫他找買方，並在一周後順利成交！」

成交後黃威勵得知客戶因病況不穩，在台南療養不方便北上交屋，與店長商量後，獨自將屋裡的三大箱行李扛著南下還給他！這位客戶還想包一個大紅包表達感謝，因永慶房屋經紀人都堅持不收紅包，黃威勵在客戶的同意下，轉將紅包錢捐給公益團體。

黃威勵有感而發的表示：「每一個人來買賣房屋的狀況都不太一樣，有人是為了結婚成家，有人是為了養育小孩，也有人是為了減輕經濟負擔！在房仲業服務的客戶越多，越能了解這一份工作背負了許多人生命中的酸甜苦辣。」因此，黃威勵更加謹小慎微，要為客戶提供真心且誠實的服務！

實價登錄3.0 做一個誠實的房產顧問

黃威勵對於真心服務的堅持，也很幸運的遇到了「真隊友」的幫忙，讓他可以提供客戶最透明清楚的資訊！黃威勵解釋：「在這一行待越久，越發現加入永慶房屋真的是最好的選擇！因為永慶房屋真的非常用心保障消費者權益，我們不僅是全台灣第一個實施『實價登錄3.0』的品牌，也是全台灣唯一一個全面落實的集團！」

永慶房屋堅持「先誠實，再成交」的企業核心，為避免消費者因為遇到黑心仲介刻意玩弄實價登錄坑殺消費者，決定讓買賣雙方都能看到完整、透明的成交資訊，因此將成交行情全面公開到門牌。黃威勵驕傲的說：「公司的『實價登錄3.0』政策，讓我能夠提供客戶最透明清楚的資訊，也讓客戶從永慶房屋開始，展開另一段圓滿人生！」

永慶房屋「彈性工時八小時」制度，擁有充裕時間陪伴孩子成長。

房仲職人精神 「空杯學習」保持競爭力

除了保障消費者權益的理念讓黃威勵深感驕傲外，永慶房屋重視員工生活品質，在意同仁身心狀況，也深受黃威勵推崇！張威勵提到:「以往房仲業的工作文化就是高工時，不小心健康就亮紅燈。但永慶房屋施行『彈性工時8小時』制度，搭配『永慶大聯盟』工作遊戲化系統與團隊合作的職場文化，房仲經紀人準時下班真的不是夢想！我可以盡情規劃下班後的生活，陪上小學的兒子打棒球等，真的很幸福！」

各行各業都有精隨之處，端看用甚麼樣的心態執行，當初選對產業、選對公司，一路以來見證公司不斷與時並進、超前部署，真的備感榮幸。在永慶房屋服務14年的黃威勵分享:「我將打造客戶圓滿人生視為自己的責任，盡心服務每位客戶。我也在永慶房屋創造屬於我自己的圓滿人生。這份工作，讓我達成『28歲結婚、29歲生小孩、30出頭歲買房子』的目標，更讓我有能力提供家人良好的生活品質。這份工作改變我的人生，我會繼續秉持「空杯學習」的心態不斷精進，保持自己競爭力，面對未來的挑戰。」

永慶房屋黃威勵達成「28歲結婚、29歲生小孩、30歲出頭買房子」的目標，直指家人是最溫柔的後盾。

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(中時新聞網)