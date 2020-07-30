前總統李登輝日前傳出在台北榮總住院病情不穩定，夫人曾文惠女士30日中午搭乘座車自住處翠山莊前往榮總探視，至傍晚六點車子才駛出榮總停車場，前往住處翠山莊。（鄭任南攝）

前總統李登輝近日傳病危，夫人曾文惠今(30)日中午赴榮總探視，直到傍晚都未再現身。媳婦張月雲則在傍晚6點多驅車返回翠山莊，又再趕回醫院。婆媳兩人目前都在陪伴李登輝。

對於李登輝的近況，北榮民總醫院高層閉口不談，據傳若最壞情況出現，北榮介壽堂及與院方簽約的生命禮儀業者可能會有動靜，但經記者中午實地走訪後，未發現任何風聲。

(中時 )